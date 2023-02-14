Вторник, 14 Февраля 2023 13:25

АрмИнфо. От Армении до Греции, от управления по чрезвычайным ситуациям до Красного Полумесяца, все находятся здесь без рекламы, без слова <я>, чтобы спасти жизни,

исцелить раны. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал спецпредставитель Турции по армяно-турецкому примирению, посол Сердар Кылыч.

<По отдельности мы одна капля, вместе мы океан. Это день, когда все мы, отложив в сторону свои национальности, религии, как дети одного Бога, решили и дальше проявлять высший уровень человечности и

человеческой солидарности. Да благословит вас всех Господь>, - отметил Кылыч.

Напомним, что армянские спасатели продолжают работу в районах Турции и Сирии, пострадавших от разрушительного землетрясения. В результате масштабных работ, проведенных в районах обрушения города Адыяман, они вместе с поисковой группой США обнаружили и извлекли из-под завалов 3 пострадавших. В Сирии и Турции армянские спасатели продолжают осуществлять демонтаж ослабленных и подвешенных конструкций зданий, снос завалов и их вывоз с территорий на специальной технике. В поисково-спасательных операциях активно участвует и кинологическая группа.