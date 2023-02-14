Вторник, 14 Февраля 2023 13:11

АрмИнфо.В эти трудные времена нагнетание в обществе внутриполитических потрясений действует на народ Арцаха хуже, чем сама блокада со всеми ее возможными опасными последствиями.

Об этом на своей странице в Fcebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян, комментируя инициативу властей Арцаха по проведению конституционных реформ.

<Согласно указу президента Арцаха, начат процесс внесения изменений в Конституцию относительно избрания президента Национальным Собранием и особенностей в случае освобождения от должности президента республики во время военного положения. То, что законодательные решения должны быть найдены и для форс-мажорных ситуаций в Арцахе, более чем очевидно, поскольку того диктует ситуация>, - отметил парламентарий.

Он напомнил, что в последнее время эта тема стала поводом для регулярных обсуждений, но потом была заморожена. <Проблемная сторона ситуации заключается в том, что процесс запущен в условиях нездоровых внутриполитических отношений и отсутствия взаимного доверия в Арцахе. Такие инициативы должны иметь прочный политический консенсус и быть полностью понятными для общества. При отсутствии вышеперечисленных факторов процесс рассматривается в контексте внутриполитических интриг, нагнетания извне и непредсказуемых ситуаций>, - считает Абрамян.

Напомним, что 13 февраля президент Арцаха Араик Арутюнян представил на осуждение парламента республики проект конституционных реформ, согласно которым предусмотрено осуществлять выборы президента со стороны Национального Собрания. Также в документе представлены особенности этих выборов в случае, если должность президента становится вакантной во время военного положения