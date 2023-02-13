Понедельник, 13 Февраля 2023 17:00

АрмИнфо. Урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России. Об этом 13 февраля в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой заявил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, слова которого цитирует пресс-служба ГД.

Володин предостерег от попыток вовлечения в разрешение ситуации европейских структур, в частности, Европарламента и ПАСЕ, напомнив, к

чему привела их деятельность на Украине.

<Давайте исходить из того, что есть решение, принятое на уровне глав государств - Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Будем руководствоваться этим и со своей стороны делать все, чтобы эти договоренности были реализованы, - сказал Вячеслав Володин. - А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, могут просто страну потерять>.

<Прежде чем взывать к Европарламенту и втягивать этот орган в решение каких-то вопросов, надо ответить: а вообще с участием Европарламента, ПАСЕ какой-то острый вопрос или ситуация конфликтная были решены? Примера такого нет, - отметил Председатель ГД. - Посмотрите, что происходило на Украине, какие заявления делались канцлером Германии Меркель и тогдашним президентом Франции Олландом. Как сейчас оказалось, дурачили весь мир, лгали, врали, а сами готовились к войне>.

<Где сейчас Украина? Сегодня украинцы - это расходный материал, страна, которая просто нашпигована оружием. Гибнет огромное количество людей, государственность утрачена, культура утрачена, религия растоптана, церковь разобщена, язык предложен английский - межнационального общения. Итог - колония Соединенных Штатов Америки>,

- сказал Вячеслав Володин. <Так же, как США под прикрытием доброй воли и желания помочь все свели к разрушению Югославии. Кстати, когда бомбили мирный Белград, никакой Европарламент и ПАСЕ не вмешались в эту ситуацию>, - напомнил Председатель ГД. <Поэтому, желая вовлечь Европарламент и ПАСЕ, должны 10 раз подумать и взвесить, чем это может закончиться, на примере той же Украины, Югославии, других стран. Тот, кто хочет мира, кто хочет урегулирования ситуации, должен не просто держаться подальше от этих квазипарламентов - и ПАСЕ, и Европарламента, - но отчетливо понимать, что их втягивание обострит ситуацию, создаст все новые и новые проблемы. И если это делают, то должны нести ответственность за последствия>, - подчеркнул Вячеслав Володин.