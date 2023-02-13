Понедельник, 13 Февраля 2023 16:51

АрмИнфо. Экс-министр обороны Армении, глава фракции <Армения> Сейран Оганян не принимает выдвинутые против него обвинения и намерен доказывать свою невиновность в суде. Об этом парламентарий заявил в ходе брифинга в Парламенте 13 февраля.

Напомним, что сегодня Генпрокуратура РА выдвинула обвинение Оганяну в растрате госсредств в особо крупных размерах и злоупотреблении служебными полномочиями. В материалах, подготовленных Генпрокуратурой говорится, что по распоряжению министра обороны были проданы территории и здания 2 воинских частей по цене ниже рыночной стоимости.

В ходе брифинга Оганян подчеркнул, что несколько раз в обвинении называя данное имущество <воинской частью>, совершается попытка отвлечь внимание общественности. <Это старые, вышедшие из эксплуатации земельные участки и разрушенные строения. Знаете, что в первое время формирования армии, любое строение могло использоваться в качестве временных опорных пунктов. Но в дальнейшем, параллельно с развитием ВС, мы строили новые, лучшие здания для постоянной дислокации>, - сказал экс-министр обороны.

Он подчеркнул, что все эти земли и строения стали источником дополнительных расходов, для содержания которых требовалось больше средств, чем их основная стоимость.

Напомним, что Национальное Собрание РА на пленарном заседании 8 февраля удовлетворило ходатайство генеральной прокуратуры о даче согласия НС на уголовное преследование в отношении руководителя оппозиционной фракции <Армения>, экс-министра обороны РА Сейрана Оганяна

Как говорится в сообщении генеральной прокуратуры, Оганян, занимавший должность министра обороны с 14 апреля 2008 г. по 9 сентября 2016 г., в угоду групповым интересам использовал служебное положение вопреки интересам службы, не исполнял свои служебные обязанности, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.