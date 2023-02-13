Понедельник, 13 Февраля 2023 11:58

АрмИнфо. В Постоянном представительстве Республики Арцах в Армении мы встретились с заместителем министра иностранных дел РА Феликсом Хачатряном и советником государственного министра Республики Армения Артаком Бегларяном с членом Европарламент Франсуа-Ксавье Беллами. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

"Я выразил признательность за поддержку принятия резолюции Европарламента в связи с гуманитарным кризисом, возникшим в Арцахе в результате блокирования Азербайджаном автомагистрали Горис-Степанакерт (согласно трехстороннему заявлению Лачинский коридор), и за постоянную поддержку, оказываемую права, свободы и безопасность народа Арцаха.

Мы обсудили гуманитарные проблемы, вызванные блокадой, и пути их преодоления, а также различные действия, которые необходимо предпринять в направлении противодействия преступной политике Азербайджана", - отметил Степанян.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 64 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.