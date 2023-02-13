Понедельник, 13 Февраля 2023 11:09

АрмИнфо. В ряде районов Степанакерта 12 февраля произошли цепные аварии, связанные со сверхперегруженностью электросетей. Об этом сообщили ЗАО "Арцахэнерго".

"Уважаемые абоненты города Степанакерта, в ряде районов города произошли цепные аварии, связанные с перегрузкой. Просим и призываем максимально экономить электроэнергию, иначе возникают серьезные проблемы. Растущее такими темпами количество аварий делает просто невозможным подачу электроэнергии хотя бы в режиме веерных отключений", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 64 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.