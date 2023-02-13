Понедельник, 13 Февраля 2023 11:08

АрмИнфо.Глава делегации партии "Республиканцы" в Европарламенте Франсуа-Ксавье Беллами посетил Сюникскую область Армении и встретился с арцахцами, которые не могут вернуться домой из-за азербайджанской блокады Бердзорского коридора.

Как сообщает пресс-служба Сюникского муниципалитета, губернатор Сюникской области Роберт Гукасян встретился в Горисе с депутатом Европарламента от Франции.

Губернатор сопровождал его до пограничного пункта на дороге, соединяющей Армению с Арцахом, а также на встрече с арцахцами, временно проживающие в Горисе из-за закрытия дороги.

Гукасяна рассказал депутату о созданных в регионе объектах размещения.

Также сообщается, что Беллами скоро выступит с речью в Европарламенте на тему закрытия Бердзорского коридора и его последствий, и он приехал в Сюник, чтобы лично увидеть, что здесь происходит. Его интересовала ситуация на границах Сюника и на дороге Арцах-Армения. Посетив погранзаставу, он лично убедился, что дорога закрыта и граждане не могут по ней проехать. Жители Арцаха, проживающие в Горисе, рассказали французскому депутату о самом заветном желании - вернуться на родину, несмотря на нынешнюю тяжелую социально-экономическую ситуацию и гуманитарный кризис.

По словам Роберта Гукасяна, этим визитом Франция ясно показывает, что поддерживает Армению на всех уровнях.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 64 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.