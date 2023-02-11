Суббота, 11 Февраля 2023 17:07

АрмИнфо.Турция выразила благодарность Армении за оказанную помощь. Об этом говорится в микроблоге в Твиттер спецпредставителя Турции по нормализации армяно-турецких отношений, Посла Сердара Кылыча.

В частности, дипломат выразил благодарность замминистру иностранных дел Армении Ваану Костаняну и вице-спикеру Парламента РА, спецпредставителю Армении по нормализации армяно-турецких отношений Рубену Рубиняна за усилия в организации транспортировки гуманитарной помощи.

"Я всегда буду помнить о щедрой помощи, отправленной народом Армении для облегчения страдания нашего народа, пострадавшего от землетрясения в регионе Турции", - написал он