Суббота, 11 Февраля 2023 17:07

АрмИнфо.Содействие миру на Южном Кавказе остается неизменным приоритетом не только для администрации США, но и для госсекретаря Энтони Блинкена.

Об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявившей что Вашингтон и Брюссель стремятся подорвать реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России .

"Это то, на чем мы собираемся продолджить фокусироваться", - сказал он. Патель подчеркнул, что российская агрессия и однобокость подорвали ряд усилий и перспектив продуктивной работы в формате Минской группы ОБСЕ. В этой связи он добавил, что США по- прежнему твердо привержены содействовать миру на Южном Кавказе, как через механизмы ЕС, так и ОБСЕ