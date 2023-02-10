Пятница, 10 Февраля 2023 15:50

АрмИнфо. Лачинский коридор, связывающий Армению с Арцахом, закрыли не только азербайджанцы. Свою роль тут играет и Россия. Об этом заявил руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

По его словам, когда государственный секретарь США позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 13 сентября прошлого года, последний прекратил агрессию против Армении. При повторном звонке, в котором речь шла уже о разблокировании Лачинского коридора, соответствующих действий со стороны Баку не последовало, что по словам Григоряна, говорит о том, что в этой акции замешана и Москва.

<Сегодня весь мир оказывает давление на Азербайджан, и это сильное давление в конечном итоге, я в этом уверен, приведет в ближайшее время к желательным для армянских сторон результатам>, - отметил политолог. Об этом давлении свидетельствуют чуть ли не ежедневные заявления руководителей различных государств и международных организаций.

Особое место тут заняла Германия, от которой ранее не было никакой реакции на происходящее. <Алиев уж точно не ожидал реакции со стороны главы МИД Германии. Берлин прямым текстом не просто обратился к Баку с соответствующим призывом, но и потребовал скорейшего разблокирования коридора>, - подчеркнул политолог.

По его мнению, в этом вопросе проблему создает Россия, которая постоянно тасует карты и имеет четко выраженную проазербайджанскую позицию. <Здесь очень важно, что США, Франция и Германия указывают на обязательства Российской Федерации по выполнению положений трехстороннего заявления>, - сказал Григорян.

Он заметил, что и Москва осознает сложность поддержания Лачинского коридора в закрытом состоянии, и после соответствующей договоренности между Россией и Азербайджаном дорога будет открыта. <Но при этом будет нанесен удар, направленный против Армении, к чему необходимо быть готовыми. Почему Лавров открыто выступил против нас, назвав нас оккупантами? Однозначно, Россия не хочет потерять Армению и армянский народ, но хочет задействовать в стране пятую колонну. Но надо отметить, что своим мессиджем Россия сама ослабила свои позиции. Идет серьезный спад авторитета РФ даже перед ее союзниками, о чем говорит даже политика Сербии, которая в вопросе Косово уже вынуждена вести работу с Анкарой.

То же самое происходит в Армении, и Москва пытается задействовать пятую колонну для обострения ситуации внутри страны, но вряд ли в этом вопросе произойдет что-либо серьезное. Общественность Армении уже далеко не однозначна в своей оценке роли России в сегодняшнем кризисе>, - сказал политолог. И тем не менее, Григорян призвал власти Армении обратить особое внимание на выступление Сергея Лаврова, которое несет в себе серьезную угрозу для страны. <Это не просто слова, соответствующие шаги в самое ближайшее время последуют и необходимо быть готовыми к этим шагам>, - подчеркнул политолог.