Пятница, 10 Февраля 2023 10:50

АрмИнфо. Депутаты Европарламента приветствуют демократические реформы в Армении и призывают Армению заключить всеобъемлющий и взаимоприемлемый мирный договор. Соответствующий призыв звучит в новом докладе Комитета по иностранным делам Европарламента.

В докладе об отношениях ЕС с Арменией, подготовленном Комитетом по иностранным делам и принятом в четверг, депутаты Европарламента решительно осуждают крупномасштабное военное нападение на Армению со стороны соседнего Азербайджана в сентябре 2022 года, которое нарушило предыдущие попытки достижения мира и привело к тому, что азербайджанские ВС, оккупировали суверенную территорию Армении.

"Подчеркивая, что эта последняя агрессия не имеет прямого отношения к многолетнему конфликту вокруг Нагорно-Карабахского региона, в докладе содержится призыв к властям Азербайджана вывести войска со всех частей территории Армении. Европарламентарии также призывают правительства обеих стран работать над всеобъемлющим и взаимоприемлемым мирным договором, а ЕС постоянно участвовать, выступать посредником и эффективно способствовать мирному разрешению этого конфликта", - говорится в документе.

Однако, депутаты Европарламента подтверждают, что любой такой мирный договор, чтобы быть эффективным, должен включать положения, гарантирующие целостность суверенной территории Армении, права и безопасность армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе и других затронутых конфликтом районах, а также оперативное и безопасное возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома.

В докладе приветствуется полное вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) между Арменией и ЕС в марте 2021 года и приверженность РА его реализации. Депутаты Европарламента высоко оценивают значительные реформы и тщательный процесс демократизации, предпринятые Арменией в последние годы, реформы, благодаря которым страна стала лидером демократии в регионе. Они также призывают ЕС и Армению тесно сотрудничать в реализации текущих и будущих реформ в рамках CEPA, подчеркивая при этом, что рамки охватывают широкий спектр областей для совместной работы, включая укрепление демократии, верховенства закона и прав человека, содействие экономическому росту и развитию отраслевого сотрудничества.

В докладе отмечается борьба Армении с преступностью и коррупцией и содержится призыв к Правительству продолжать реализацию реформ для укрепления демократических институтов, верховенства закона и независимости судебной системы, несмотря на сложный международный контекст и вызовы, с которыми сталкивается Армения.

Депутаты подчеркнули, что медиа-среда страны по-прежнему характеризуется поляризацией, выразив обеспокоенность случаями разжигания ненависти и физического насилия в отношении журналистов.

"Депутаты Европарламента также обеспокоены непрекращающимися российскими дезинформационными кампаниями в Армении, нацеленными на Европейский Союз и Запад, и призывают к усилиям по обучению и улучшению разнообразия медиа-сектора страны и содействию повышению медиаграмотности. Полностью поддерживая усилия правительства Армении по борьбе с дезинформацией, депутаты Европарламента заявляют, что любые меры не должны приводить к ограничениям журналистов или свободы слова", - говорится в документе.

"Доклад об отношениях ЕС-Армения еще раз подтверждает приверженность Европарламента миру в регионе и сотрудничеству между Арменией и ЕС в

ряде важных областей. В качестве важного шага в этом направлении мы приветствуем создание миссии ЕС в Армении и призываем правительство

Азербайджана гарантировать свободу и безопасность передвижения по Бердзорскому (Лачинскому) коридору, который заблокирован два месяца",

- сказал докладчик Андрей Ковачев. (ЕНП, Болгария) после голосования.

Документ был принят 55 голосами против 0 при 5 воздержавшихся. После голосования Комитета текст будет представлен на утверждение в Европарламент.