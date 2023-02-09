Четверг, 9 Февраля 2023 16:52

АрмИнфо. Правительство Армении 9 февраля на заседании правительства одобрило предложение о заключении дополнительного соглашения № 3 к договору между Республикой Армения и Евразийским банком развития о предоставлении гранта из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта <О совершенствовании контроля и предупреждения не инфекционных заболеваний>.

Как говорится в пояснении к документу, соглашение о предоставлении гранта между Республикой Армения и Евразийским банком развития было подписано было подписано 04.03.2018г. и вступило в силу 21.09.2018. Программа направлена на совершенствование процесса профилактики, раннего выявления и лечения неинфекционных заболеваний на уровне организации первичной медико-санитарной помощи.

В рамках грантовой программы на 1 млн долларов США планировалось проведение бесплатных маммографических скрининговых обследований молочных желез в приграничных районах РА Тавуш, Сюник и Лори.

Программа стартовала 19 января 2021 года в Лорийской области РА, затем передвижной маммограф был установлен в Тавушской области РА, в настоящее время программа продолжается в Сюнкской области РА.

Отмечается, что результаты проведенного исследования подтверждают высокую эффективность и социальную значимость грантовой программы. С момента запуска до 1 декабря 2022 года было выполнено 16 457 маммографий. Для уточнения диагноза на дополнительные обследования направлено 1199 женщин (7,4%).

Однако распространение пандемии коронавируса в Армении повлияло на реализацию Грантовой программы. Вовлеченность населения оказалась фактически ниже, чем планировалось изначально.

<Поэтому, принимая во внимание эффективность программы с точки зрения раннего выявления рака молочной железы и сэкономленные средства в результате исследований, проведенных в 3-х регионах Республики Армения, целесообразновключение Ширакской области Республики Армения в грантовую программу>, - говорится в документе.