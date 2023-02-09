Четверг, 9 Февраля 2023 16:34

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Саркис Ханданян стал председателем парламентской комиссии по внешним связям. Это стало известно по итогам тайного голосования, прошедшего в НС 9 февраля.

Как сообщил председатель Счетной комиссии НС РА, из 107 депутатов в голосовании приняли 68 парламентариев, которые единогласно отдали своим голоса в пользу Саркиса Ханданяна.

Напомним, что Ханданян сменит на посту главы комиссии Эдуарда Агаджаняна, который ранее покинул эту должность в соответствии с личным заявлением.