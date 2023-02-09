Четверг, 9 Февраля 2023 16:33

АрмИнфо.С военной точки зрения, Иран внимательно следить за ситуацией на границах. Об этом 9 февраля в ходе конференции "Армяно-иранские отношения в контексте общих интересов" заявил посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Республике Армения (РА) Аббас Бадахшан Зохури.

При этом посол призвал СМИ не углубляться в вопрос, какие возможные военные ответы могут последовать.

Вместе с тем посол напомнил о тесном сотрудничестве между Арменией и Ирана практически по всем отраслям. "Я могу сказать одно, если между Арменией и Ираном есть тесное сотрудничеством по направлениям, которые не придаются огласке, значит так и надо", - сказал он, выразив понимание интересом СМИ к вопросу возможного взаимодействия двух страны в оборонной сфере.

Он призвал СМИ не подогревать напряженность и не наносить ущерб той политике, которую Иран проводит по региональным вопросам. "Я с оптимизмом смотрю на тот путь, который мы вместе проходим. Давайте не позволять другим создавать для нас поле для игры", - сказал он.

Зохури отметил, что, безусловно, враги пытаются создавать проблемы и отвлечь внимание лидеров двух стран от реальных вопросов. "Однако, Армения и Иран должны идти бок о бок, оказывая друг другу содействие",- отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что с уважением относится ко всем решениям, связанным с военным сотрудничеством между Арменией и Ираном. "Если бы министр обороны Армении Сурен Папикян посчитал целесообразным что-то говорить по этой отрасли, он бы сказал. То же самое касается Ирана", - посол, добавив, что не считает целесообразным говорить больше, чем сказали руководители оборонных ведомств двух стран, для того, чтобы не дать повода для спекуляций.

"Полагаю, что говорить об армяно-иранском сотрудничестве в оборонной сфере в СМИ не исходит из интересов двух стран. Не спешите, история всё расставит по своим местам", - резюмировал дипломат.