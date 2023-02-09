Четверг, 9 Февраля 2023 13:51

АрмИнфо.Москва не отказалась от идеи организации встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана. Об этом 9 февраля на пресс-конференции посвященной актуальным международным вопросам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ на вопрос, готовился ли трехсторонняя встреча глава МИД РФ, Армении и Азербайджана.

Российский дипломат отметил, что вопрос находится в проработке. "Мы от этой идеи не отказываемся. Мы хотим по максимуму использовать те ресурсы, которыми мы располагаем с точки зрения предоставления площадок и формата для дальнейшего движения в рамках имеющихся договоренностей в сторону стабилизации", - резюмировал Рябков.

Отметим, что 23 декабря прошлого года была запланирована встреча на уровне глав МИД Армении, Азербайджана и России для продвижения процесса нормализации армяно- азербайджанских отношений. За день до встречи, армянская сторона отказалась от участия в ней, обусловив это тем, что Азербайджан заблокировал единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. 8 февраля глава МИД Армении заявил, что Ереван готов принять участие в этой отложенной встречи, когда посчитает такую встречу возможной и уместной