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 Четверг, 9 Февраля 2023 12:49
Марианна Мкртчян

Глава МИД Арцаха: Установление азербайджанской юрисдикции над народом Арцаха будет равнозначно его насильственному изгнанию со своей родины

Глава МИД Арцаха: Установление азербайджанской юрисдикции над народом Арцаха будет равнозначно его насильственному изгнанию со своей родины

АрмИнфо.  В краткосрочной перспективе усилия внешнеполитического ведомства Арцаха будут направлены на скорейшее восстановление функционирования Лачинского коридора в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и, следовательно, полное снятие блокады НКР, в котором он находится уже 58 дней. Об этом министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян заявил в интервью информационному агентству "Арцахпресс".

По его словам, в этой связи МИД Республики Арцах использует все имеющиеся ресурсы и возможности для информирования международного сообщества о реальных целях введения Азербайджаном блокады против НКР и её гуманитарные, экономические и иные последствиях.

"Наша главная цель - добиться консолидации позиции международного сообщества против незаконных действий Азербайджана и создать такие условия, которые сделают невозможным продолжение блокады Арцаха Азербайджаном или повторение подобного сценария в будущем. Кроме адресных заявлений и призывов считаем необходимым применение в отношении Азербайджана более действенных шагов, например, санкций, в том числе индивидуального характера против официальных лиц, ответственных за эти незаконные действия. Для достижения поставленных целей МИД Арцаха использует все возможности для представления своей позиции за рубежом", - отметил министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что в среднесрочной перспективе

Степанакерт  продолжит предпринимать последовательные шаги, направленные на повышение субъектности Арцаха, что предусматривает комплекс мер в политической, дипломатической, правовой и информационной сферах.

Он подчеркнул, что МИД Арцаха будет использовать все имеющиеся возможности для информирования международного сообщества относительно сути азербайджано- карабахского конфликта, проводимой Азербайджаном на протяжении десятилетий дискриминационной и геноцидальной политики в отношении народа Арцаха, политическом и правовом обосновании провозглашения и формирования арцахской государственности.

"Мы продолжим последовательно отстаивать позицию Арцаха по всему комплексу вопросов, связанных с достижением всеобъемлющего и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. В этом контексте придаем ключевое значение восстановлению международного переговорного механизма по урегулированию конфликта с прямым и равноправным участием в процессе властей Арцаха.

В средне-и долгосрочной перспективе МИД Арцаха будет и далее защищать реализованное народом Арцаха право на самоопределение, развивать и углублять международные связи республики на различных уровнях. Особое внимание будет уделяться повышению информированности об Арцахе, о справедливой борьбе его народа за свои неотъемлемые права", - добавил он.

Вместе с тем Газарян указал на то, что введя блокаду против Арцаха, азербайджанская сторона пытается создать невыносимые условия жизни, оказать психологическое давление на народ Арцаха и, в конечном итоге, заставить людей покинуть свою родину.

"Мы рассматриваем подобные действия Азербайджана в качестве одного из элементов геноцидальной политики, направленной на уничтожение народа Арцаха как такового.  Сегодняшняя блокада является прямым продолжением военной агрессии против Республики Арцах и ее народа, развязанной Азербайджаном в 2020 году с прямым участием Турции и боевиков-террористов и наемников с Ближнего Востока", - подчеркнул министр. В этом ключе он напомнил, что результате агрессии Азербайджана были оккупированы обширные территории Арцаха, в том числе город Шуши и Гадрутский район.

Газарян добавил, что jколо 38 тысяч человек потеряли свои дома и стали беженцами или вынужденными переселенцами, более 90 тысяч из 150-тысячного населения Арцаха были вынуждены укрыться в Армении, спасаясь от ужасов войны. "Однако после установления режима прекращения огня большинство жителей Арцаха вернулось на родину. Не сумев добиться всех своих целей в ходе агрессии в 2020 году, Азербайджан прибегнул к другим средствам для осуществления своих преступных планов. Конечная цель этой политики - подавить право народа Арцаха на самоопределение путем изгнания и уничтожения народа Арцаха как такового. Азербайджан действует по принципу "нет народа - нет проблемы"", - отметил дипломат.

На просьбу дать оценку международной реакции на действия Азербайджана по блокаде Арцаха, Газарян приветствовал заявления международного сообщества о необходимости скорейшей разблокировки Лачинского коридора и всего Арцаха. По его словам, в этом контексте важен не фрагментарный, а всесторонний подход к ситуации, сложившейся в Арцахе в результате блокады со стороны Азербайджана.

"Блокада Арцаха является не только гуманитарной проблемой, но и вопросом нарушения индивидуальных и коллективных прав его народа. Международному сообществу необходимо также рассматривать блокаду не в качестве изолированного действия, а очередного эпизода в череде широкомасштабных и систематических нападений Азербайджана на народ Арцаха и нарушений его прав. Посредством блокады Азербайджан предумышленно создает для народа Арцаха такие условия жизни, которые рассчитаны на его изгнание со своей исторической родины. Заявления азербайджанского руководства о том, что Лачинский коридор открыт для тех, кто хочет уехать из Арцаха, свидетельствуют о том, что посредством блокады азербайджанские власти реализовывают свою политику этнической чистки Арцаха.

Мы призываем сообщество государств проявлять всесторонний правовой подход к вопросу Арцаха и прав его народа и, в соответствии с взятыми ими международными обязательствами по предотвращению массовых злодеяний, немедленно активизировать существующие механизмы раннего предотвращения геноцидов", - отметил дипломат.

В тоже время он отметил, что требования Азербайджана относительно установления контроля над Лачинским коридором прямо противоречат положениям Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

"Аргументы Азербайджана о том, что Лачинский коридор находится под юрисдикцией Азербайджана как часть Лачинского района, перешедшего под контроль Азербайджана по Трехстороннему заявлению, не имеют под собой основания. Подпись президента Азербайджана под Трехсторонним заявлением является выражением прямого и явного согласия Азербайджана как государства на отказ от контроля над Лачинским коридором и передачу его под исключительный контроль Российского миротворческого контингента.

По сути, Азербайджан стремится пересмотреть особый статус Лачинского коридора посредством изменения ситуации на земле и внесения новых односторонних элементов, которые противоречат Трехстороннему заявлению. Мы неоднократно отмечали нелегитимность попыток Азербайджана в одностороннем порядке пересмотреть статус и режим функционирования Лачинского коридора", - сказал он, обратив внимание, и на то, что в Трёхстороннем заявлении отсутствуют какие-либо ограничения на перевозку грузов по их характеру, назначению или использованию.

На просьбу дать оценку заявления азербайджанских властей о готовности обеспечивать права народа Арцаха, Газарян подчеркнул, что установление азербайджанской юрисдикции над народом Арцаха и его правами фактически будет равнозначно его насильственному изгнанию со своей родины.

"Если у кого-то за рубежом и были сомнения в этом, то, введя блокаду Арцаха и провоцируя гуманитарную катастрофу, Азербайджан сам же их и развеял. Суть современного этапа конфликта между Арцахом и Азербайджаном состоит именно в том, что Азербайджан не только не способен гарантировать права, но и ведет целенаправленную и последовательную политику по уничтожению народа Арцаха как такового.

Заявления руководства Азербайджана о готовности обеспечить права народа Арцаха являются всего лишь ширмой, за которой Баку попытается довести до завершения свою преступную политику. О том, какие из целей Азербайджана являются реальными, а какие лишь уловкой, говорят вышеупомянутые слова президента этой страны, призвавшего всех, кто не желает подчиняться Баку, покинуть Арцах.

Мы решительно отвергаем любые предложения, направленные на передачу Азербайджану юрисдикции над правами нашего народа. Призываем международное сообщество руководствоваться, в первую очередь, интересами людей, живущих в Арцахе, которым грозят этнические чистки и изгнание со своей Родины. Перед лицом надвигающейся катастрофы для народа Арцаха, безразличие и бездействие международного сообщества являются попустительством, если не соучастием", - сказал глава МИД НКР.

Вместе с тем он отметил, что с содержательной точки зрения урегулирование азербайджано-карабахского конфликта должно быть направлено на устранение его первопричины, связанной с нежеланием Азербайджана признать коллективные права народа Арцаха, и исправление последствий незаконного применения им военной силы против Республики Арцах.

"С процедурной точки зрения процесс урегулирование конфликта должен быть основан на решениях, принятых между сторонами по итогам переговоров. Именно это является требованием международного права. Мы поддерживаем идею о восстановлении международного механизма для прямых переговоров между Арцахом и Азербайджаном, в рамках которых сможем прийти к соглашению, гарантирующему справедливый и долгосрочный мир. Считаем предложения со стороны международного сообщества о необходимости создания международного механизма свидетельством всеобщего понимания, что насильственное подчинение народа Арцаха юрисдикции Азербайджана является нарушением международного права в области прав человека, а практическое осуществление этого плана приведет к крайним проявлениям насилия и преследования в отношении армян со стороны Азербайджана.Мы призываем международное сообщество продолжить усилия, направленные на создание соответствующих условий для мирного разрешения конфликта на основании международного права. Остальные пути урегулирования конфликта являются попустительством геноцидальной политике Азербайджана", - резюмировал Газарян. 

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