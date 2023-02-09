Четверг, 9 Февраля 2023 12:48

АрмИнфо. Даже незначительное ухудшение позиций в индексе восприятии коррупции Transparency International беспокоит власти Армении и является тревожным сигналом. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 9 февраля на заседании правительства.

В конце января международная неправительственная организация Transparency International опубликовала индекс восприятия коррупции за 2022 год. Согласно данным организации, Армения не только не преодолела стагнацию, но и ослабила свои позиции, потеряв 3 балла, и теперь с 46 баллами находится на 63-м месте вместо 58-го места в 2021 году. Как отмечают эксперты авторитетной организации, после нескольких лет прогресса в Армении есть тревожные признаки: в прошлом году страна потеряла 3 балла. Хотя это снижение <не является статистически значимым>, тенденция, по мнению экспертов <Трансперенси Интернэшнл>, отражает <нарушение сдерживающих и уравновешивающих механизмов, прозрачности правоохранительной деятельности, независимой судебной системы и обеспечения защиты гражданского пространства>.

Для того, чтобы понять причину регресса, как пояснил премьер-министр, он пригласил на заседание правительства руководителя программ антикоррупционного центра Transparency International Варужана Октаняна, председателя Комиссии по предотвращению коррупции Айкуи Арутюнян и председателя Высшего судебного совета Карена Андреасяна.

Варужан Октанян пояснил, что оценка отражает состояние коррупции в общественном секторе, восприятие коррупции бизнесом и экспертами. По его словам, сдача позиций <статистически несущественная>, но повод для тревоги есть. Председатель Комиссии по противодействию коррупции, в свою очередь, отметила, что после 2018 года требования к Армении ужесточились, власти страны сами повысили планку борьбы с коррупцией. Карен Андреасян заверил, что ВСС на сегодня функционирует в условиях полной независимости.

Никол Пашинян напомнил, что в рамках данной политики власти страны инициировали процесс повышения зарплат служителям Фемиды, а вице-премьер Мгер Григорян указал на необходимость проведения скорых реформ в налоговой сфере и улучшения функций госсектора. <Это решит проблемы в сфере борьбы с коррупцией на 90%, а 10% будут решены по итогам реформ в судебно-правовой системе>, - сказал Григорян.

Отметим, что в индексе используется 100-балльная шкала, где 100 - полностью свободная от коррупции среда, а 0 - наивысший уровень коррупции. Средний балл, зарегистрированный для 180 стран и территорий в исследовании за прошлый год, составляет 43. В опубликованном 31 января годовом отчете <Трансперенси Интернэшнл> говорится, что большинство стран мира не смогли добиться успеха в борьбе с коррупцией. С 2017 года 95 процентов из 180 стран почти не добились положительного изменения. Армения входит в число 8 стран, улучшивших свои позиции за последние 6 лет, отмечается в отчете. По результатам исследования, как и в прошлом году, кроме Грузии, Армения опережает своих остальных соседей: Турцию, Азербайджан и Иран. В случае с Грузией опасения организации не исчезли: <Трансперенси Интернэшнл> утверждает, что за последние годы обнаружила в этой стране десятки случаев предполагаемых коррупционных правонарушений на высоком уровне, которые, однако, не были расследованы, <хотя их характер, масштабы и динамика позволяют сделать тревожные выводы>. В организации отмечают, что коррупция на высоком уровне в Грузии принимает форму, когда чиновники систематически используют свою политическую власть для присвоения богатства страны и предотвращения любых критических мнений, в том числе политической оппозицией, средствами массовой информации и гражданским обществом. Что касается Азербайджана, у которого всего 23 балла, <Трансперенси Интернэшнл> подчеркивает, что власть в этой стране в основном принадлежит Ильхаму Алиеву и его семье. В Азербайджане широко распространена коррупция, а оппозиция ослаблена многолетними репрессиями против соперничающих политиков и гражданского общества, отмечают эксперты организации. По уровню восприятия коррупции Азербайджан всего на 10 баллов опережает Южный Судан и Сирию, которые имеют худший показатель в мире. Как и в прошлом году, на этот раз лидируют Дания, Финляндия и Новая Зеландия.