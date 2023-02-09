Четверг, 9 Февраля 2023 12:45

АрмИнфо.Продолжающаяся блокада Бердзорского (Лачинского) коридора ставит под угрозу жизни тысяч людей в отделившемся от Азербайджана регионе Нагорный Карабах, - заявила сегодня Amnesty International. Правозащитная организация призвала власти Азербайджана и российских миротворцев немедленно разблокировать Лачинский коридор и положить конец разворачивающемуся гуманитарному кризису.

В сообщении организации напоминается, что дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, была закрыта для всех гражданских и коммерческих транспортных средств с 12 декабря 2022 года после того, как её заблокировали десятки протестующих азербайджанцев; по широко распространенному мнению, протестующие действовали при поддержке властей страны.

"В сложившейся ситуации около 120 тысяч этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, оказались лишены доступа к товарам и услугам первой необходимости, в том числе к жизненно важным лекарствам и медицинскому обслуживанию.

По словам местных медицинских работников и жителей региона, установившаяся блокада в наибольшей степени отражается на людях из групп риска, включая женщин, пожилых людей и людей с инвалидностью",

- отмечается в сообщении.

"Блокада привела к острой нехватке продовольствия и медикаментов, поскольку гуманитарной помощи, доставляемой Международным комитетом Красного Креста и российскими миротворцами, недостаточно для обеспечения всех, кто в ней нуждается. Перебои в подаче электроэнергии, природного газа и автомобильного топлива создают огромные трудности, особенно для групп, наиболее уязвимых для проявлений дискриминации и маргинализации. Это следует немедленно прекратить", - заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

"Азербайджанские власти имеют международно признанный суверенитет над этими территориями; они также контролируют территорию, с которой осуществляется блокада. Азербайджан обязан обеспечить, чтобы население Нагорного Карабаха не было лишено доступа к продуктам питания, другим товарам первой необходимости и лекарствам. Со своей стороны, российская миротворческая миссия должна обеспечивать безопасность коридора. Однако обе стороны очевидным образом не выполняют свои обязательства", - добавила Мари Стразерс.

По словам де-факто властей Нагорного Карабаха, до начала блокады в регион ежедневно прибывали около 1200 автомобилей; теперь же их число сократилось до пяти-шести грузовиков, принадлежащих российской миротворческой миссии и МККК.

В правозащитной организации подчеркнули, что доступ к здравоохранению стал наиболее острой проблемой в регионе, оказавшемся в ситуации блокады; людям не хватает лекарств и товаров медицинского назначения, сообщается также о нехватке топлива для обеспечения амбулаторного лечения. "Сложившуюся ситуацию особенно тяжело переносят пожилые люди и люди с инвалидностью, многие из которых имеют хронические заболевания; для них доступ к медицинским услугам оказался очень сильно ограничен, а в некоторых случаях и вовсе невозможен", - отметили в Amnesty International.

Медицинские работники, пожилые люди и люди с инвалидностью рассказали, что стало очень трудно купить лекарства от хронических заболеваний, в том числе для контроля артериального давления; препараты, необходимые при сердечных заболеваниях, эпилепсии, астме, а также болеутоляющие и антибиотики; некоторые препараты вообще исчезли из продажи, а многие аптеки в Нагорном Карабахе полностью закрылись. В тех случаях, когда людям всё же удавалось найти необходимые лекарства, они из-за блокады стоили значительно дороже, что вынуждало больных людей сократить их использование.

Блокада вызвала нехватку продовольствия, что вынудило де-факто власти региона ввести карточную систему в начале января. Опрошенные рассказали, что несмотря на то, что эти усилия помогли предотвратить взрывной рост цен на основные продукты питания, свежие овощи и фрукты полностью исчезли с прилавков магазинов, а за молоком и яйцами, когда они появляются в продаже, выстраиваются длинные очереди.

Опросив местных жителей, Amnesty International установила, что женщины, по всей видимости, обычно стремились уделить больше еды другим членам семьи, в ущерб себе. Медицинские работники, опрошенные Amnesty International, отметили значительное увеличение случаев иммунной недостаточности, анемии, заболеваний щитовидной железы и обострения диабета среди женщин и детей, что является прямым результатом нехватки продовольствия.

Несколько медицинских работников в Нагорном Карабахе сообщили Amnesty International о росте числа случаев осложнений у беременных женщин; кроме того, увеличилось число выкидышей и преждевременных родов, поскольку будущие матери не могли получить жизненно важные лекарства и питательные вещества, необходимые им во время беременности.

Люди с инвалидностью, в том числе маломобильные, рассказали, что сильнее страдали от изоляции во время блокады, так как не могли пользоваться ни общественным, ни личным транспортом из-за отсутствия топлива.

Среди других тяжёлых последствий блокады необходимо отметить нарушение права на образование. Все школы и детские сады, в которых занимались около 27 тысяч детей, были временно закрыты из-за отсутствия отопления и перебоев с электричеством. Хотя школы частично открылись 30 января 2023 года, время занятий ограничено четырьмя часами в день.

Тысяча сто жителей Нагорного Карабаха остались за пределами региона и не могут вернуться домой с начала блокады, в том числе по меньшей мере 270 детей. Их размещают в гостиницах, у родственников или волонтёров в Армении.

Дефицит газа и бензина усугубляется частыми перебоями в поставках

газа из Азербайджана и отключениями электроэнергии, которые длятся в

среднем по шесть часов в день.

"Поскольку блокада продолжается вот уже девятую неделю, все ждут

действенных шагов со стороны властей Азербайджана и российских миротворцев. Мы призываем обе стороны немедленно принять эффективные меры в соответствии с международными стандартами в области прав человека, чтобы незамедлительно снять блокаду коридора и положить конец разворачивающемуся гуманитарному кризису", - заявила Мари Стразерс.

Amnesty International провела 16 телефонных интервью с представителями де-факто властей региона, медицинскими работниками и жителями Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах - отделившийся от Азербайджана регион, населённый преимущественно этническими армянами, провозгласивший свою независимость как Республика Арцах в 1991 году