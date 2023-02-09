Четверг, 9 Февраля 2023 11:16

АрмИнфо. Я внимательно слежу за гуманитарным кризисом, в котором оказались граждане Нагорного Карабаха. Об этом говорится в письме депутат парламента Канады, руководителя группы дружбы Канада- Армения Брайана Мэя.

Он отметил, что азербайджанская агрессия вынудила тысячи армян покинуть свои дома, оставив их без предметов первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства.

"Я призываю все правительства принять незамедлительные меры для разрешения этого острого гуманитарного кризиса, положить конец насилию и обеспечить безопасное возвращение всех перемещенных лиц в свои дома. Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение прав армянского народа и защиту его безопасности.

Я призываю власти Азербайджана открыть Бердзорский (Лачинский) коридор и обеспечить свободу передвижения, выполнить свои обязательства по защите гражданского населения, выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву и облегчить доступ к гуманитарной помощи", - отмечается в письме канадского депутата.

Добавим также, что согласно сообщению "Ай Дата", Национальное Собрание Квебека единогласно приняло резолюцию, осуждающую блокаду Арцаха.

"На состоявшемся 8 февраля заседании Национального Собрания Квебека член Либеральной партии Сона Лахоян зачитала резолюцию, осуждающую блокаду Арцаха Азербайджаном, которая была принята всеми партиями НС. Согласно решению Национального Собрания, резолюцию отправят в Министерство иностранных дел Канады и в посольство Азербайджана в Канаде", - отмечается в сообщении. Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 60 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.