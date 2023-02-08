Среда, 8 Февраля 2023 19:00

АрмИнфо. Армения до сих пор не получила от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ответа на запрос о зоне ответственности структуры в Армении. Об этом 8 февраля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Армения выражает признательность ОДКБ за свою приверженность направить миссию наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу, но имеющаяся проблема, которая четко сформулирована Ереваном, пока не нашла своего разрешения. «В ОДКБ имеются документы, в которых представлен порядок реагирования на кризисные ситуации в зоне ответственности Организации. Мы попросили партнеров уточнить зону ответственности ОДКБ в Республике Армения, ответа до сих пор нет», - отметил Пашинян.

Он указал на тот факт, что ОДКБ не направила своих наблюдателей в регион, а Европейский Союз направил гражданскую миссию по мониторингу армяно-азербайджанской границы. «Почему так произошло? Да по той причине, что на четырехсторонней встрече в Праге ЕС четко зафиксировал карту Армении, и его представители прибыли, чтобы мониторить эту территорию», - сказал премьер-министр. Он добавил, что без полноценного представления карты Армении было бы нелогично направлять свои миссии наблюдателей.

Вопрос, подчеркнул глава правительства, стал более чем очевидным после того, как Азербайджан оккупировал часть территории Армении. «И, если та или иная сторона не знает, что из себя представляет Армения, и в каких границах, как она будет проводить мониторинг? Оккупирована территория Армении или не оккупирована?» - задал вопросы Пашинян.

Он отметил, что Баку на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию. «Нам наши западные партнеры говорят, как так можно, вы хотите захватить земли Азербайджана, на что мы выступили с инициативой направить наблюдателей», - отметил премьер.

Он добавил, что в отношениях с ОДКБ и ЕС нет никакого геополитического подтекста, есть политическая повестка, и конкретный вопрос, который официальный Ереван пытается решить.