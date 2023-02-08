Среда, 8 Февраля 2023 18:20

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 8 февраля принял делегацию во главе с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличем Радманом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян приветствовал визит Радмана и выразил уверенность, что он будет способствовать развитию и расширению отношений между двумя странами в различных сферах. По словам Никола Пашиняна, армяно- хорватские связи имеют большой потенциал для развития и подчеркнул необходимость активного взаимодействия двух правительств. Премьер-министр подчеркнул важность углублениеясотрудничества с Хорватией также как со страной-членом ЕС и отметил факт эффективного сотрудничества с ЕС в направлении развития демократии в Армении.

Министр иностранных дел Хорватии отметил, что с министром иностранных дел Республики Армения состоялись эффективные переговоры и обсуждены перспективы развития двустороннего политического и экономического сотрудничества. По его словам, Хорватия заинтересована в развитии связей в различных отраслях экономики, в том числе в сфере туризма, высоких технологий.

Он отметил, что Армения добилась больших успехов в укреплении демократии и подчеркнул готовность тесно сотрудничать с правительством РА в направлении продвижения реформ.

Стороны также обменялись мнениями о процессах, происходящих в регионе.

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся шагов, предпринятых для преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр также подчеркнул факт очередного нарушения Азербайджаном заявления от 9 ноября 2020 года и подчеркнул важность внимания международного сообщества и адекватной реакции на него. В связи с этим были особо отмечены дискуссии, проведенные в Европарламенте, и выдвинутые четкие требования относительно разблокирования Лачинского коридора.

Обоюдно была подчеркнута важность деятельности гражданской миссии ЕС в Армении в деле укрепления мира и стабильности в регионе.