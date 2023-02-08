Среда, 8 Февраля 2023 18:09

АрмИнфо. Грузовой самолет с группой армянских спасателей из 29 человек, со всем необходимым оборудованием, приземлился в аэропорту Алеппо. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Ранее, в МВД Армении сообщали, что в Сирию командировано 29 специалистов, а в Турцию 27. Специалисты направлены для оказания содействия в преодолении последствий стихийного бедствия.

Кроме того, сегодня вечером ожидается прибытие в Сирию армянского борта с гуманитарной помощью.

На третий день после разрушительного двойного землетрясения в Турции и Сирии шансов спасти людей из-под завалов остается все меньше. Число погибших, по последним данным, превысило 9000.

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям страны, число жертв в Турции возросло до 6 957. В Сирии государственные СМИ сообщают, что погибли около 2500 человек. Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются люди. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.