Среда, 8 Февраля 2023 14:40

АрмИнфо. Переговоры вокруг мирного договора с Азербайджаном носят перманентный характер. Об этом 8 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич- Радманом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Подтвердив сказанное накануне в Берлине, Мирзоян еще раз подчеркнул, что стороны поэтапно обмениваются предложениями, замечаниями и т.д. По его словам, параллельно с этим процессом, протекают встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, где обсуждаются эти предложения.

"Действительно, мы не посчитали возможным принять участие в очередной встрече на уровне глав МИД, запланированных на 23 декабря в Москве, исходя из незаконной блокады Лачинского (Бердзорского) коридора. Но, как я уже отмечал, даже не участвуя в этой встрече, мы направили свои предложения Баку. И вот, несколько дней назад - может 10 или 15 дней назад, мы получили ответ Азербайджана. Очередные предложения азербайджанской стороны. По сути, они находятся на этапе обсуждений", - сказал он, добавив, что вышеперечисленное свидетельствует, что переговорный процесс не останавливался.

Глава МИД Армении отметил, что после их изучения Ереван выступит со своими комментариями, исходя из комментариев азербайджанской стороны. Вместе с тем он не стал раскрывать скобки содержания этих предложений азербайджанской стороны, отметив, что они касаются мирного процесса. "По некоторым вопросам стало возможно сближение подходов, но считаю, что с политической точки зрения обнародовать их было бы не правильно, так как всё может измениться в любой момент. У Армении есть принципиальная позиция по ряду вопросов, которая ранее озвучивалась", - сказал глава МИД Армении.

Вместе с тем он подчеркнул, что Ереван не отменил московскую встречи, а отсрочил. Мирзоян заверил, что в удобный момент Армения вновь запустит эту отложенную встречу. "Встреча может быть в Москве, может быть в ином месте. Если вы следили за встречами, то они были в разных точках мира. Безусловно, выбор города важен, но он не имеет существенного воздействия на процесс. И мы готовы очередную, отложенную встречу провести в Москве", - сказал глава МИД Армении.

Касаясь вопроса о наличии кризиса в отношениях между Ереваном и Москвой, Мирзоян заверил, что союзнические отношения с Россией охватывают широкий спектр вопросов двусторонней повестки. По его словам, есть множество соглашений о сотрудничестве, существуют и разногласия, в том числе и в публичном поприще, в том числе и связанным с ролью ОДКБ и политическими оценками, вернее с их отсутствием. "Думаю было бы преувеличением называть их кризисом. Мы находимся в постоянном контакте с нашими российскими партнерами, обсуждаем все возможные вопросы текущей повестки, в тмо числе и разногласия", - подытожил Мирзоян