Среда, 8 Февраля 2023 13:47

АрмИнфо. Госминистр Арцаха Рубен Варданян находится с рабочим визитом в Арцахе. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

СМИ сообщают, что около 10 дней назад президент НКР Араик Арутюнян отправился в Россию, чтобы уточнить позицию и политику Москвы в отношении Арцаха, и вернулся оттуда несколько дней назад с оптимистическим настроем.

Отмечается, что после него в Москву отправился госминистр НКР Рубен Варданян, который пока еще в России.

В СМИ особенно азербайджанских, уже стали спекулировать на эту тему, отмечая, что мол Варданян "сбежал" в Москву. Отметим, что это сокровенная мечта Азербайджана, который очень тяжело перенес факт переезда бизнесмена и мецената в Арцаха. Примечательно, что одним из условий разблокировки Бердзорского коридора, который заблокирован уже 59 дней является отставка Варданяна. В Баку, почему-то очень испуганным переездом бизнесмена в Арцах. Сам Варданян неоднократно говорил, что не намерен уезжать из Арцаха и останется рядом с карабахцами до конца.