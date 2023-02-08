Среда, 8 Февраля 2023 11:22

АрмИнфо. Посoл Армении в Румынии Сергей Минасян и статс-секретарь МИД Румынии Траян Христея в ходе встречи 7 февраля обоюдно подчеркнули важность размещения в РА гражданской наблюдательной миссии Европейского Союза как фактора, способствующего миру и стабильности в регионе.

Как сообщает посольство РА в Румынии, была выражена надежда, что энергетические интересы не будут ставиться выше основных прав человека и общечеловеческих ценностей на Южном Кавказе.

Минасян представил собеседнику подробности гуманитарного кризиса, вызванного незаконным блокированием Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, подчеркнув, что действия Азербайджана являются грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 г. и норм международного гуманитарного права и направлены на этническую чистку народа Нагорного Карабаха.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с дальнейшим расширением сотрудничества, налаженного как на армяно-румынских двусторонних, так и на многосторонних площадках.