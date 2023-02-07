Вторник, 7 Февраля 2023 21:06

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Аль Асадом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сообщается, что премьер Пашинян от своего имени и от имени правительства Армении выразил соболезнования президенту и народу дружественной Сирии в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения 6 февраля.

Он отметил, что Армения готовится оказать помощь Сирии в ликвидации последствий и облегчении тяжелых условий жизни пострадавшего от землетрясения населения.

Выразив благодарность за поддержку, Башар Аль Асад отметил, что на данный момент основная проблема связана с обеспечением продовольствия.

В ходе разговора, была достигнута договоренность, что Армения направит в Сирию продукты питания, а также другого вида помощь.

Аль Асад выразил надежду, что благодаря Армении удастся как можно скорее преодолеть тяжелые последствия землетрясения.