Вторник, 7 Февраля 2023 17:59

АрмИнфо. Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров глав внешнеполитических ведомств Армении и Германии. Об этом 7 февраля на совместной пресс-конференции с главой МИД РА Араратом Мирзояном заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Подчеркнув важность обеспечения территориальной целостности и нерушимости границы, дипломат отметила, что провозглашение двумя государствами независимости в 1991 году было важным событием для региона.

Министр констатировала, что длящийся 30 лет конфликт, связанный с Нагорным Карабахом, стал причиной многочисленных жертв. "Раны глубоки. Мы не наивны и знаем, что их не залечить скоро. Но в последнее время предпринимаются шаги", - заметила Бербок.

Одновременно она напомнила, что с середины декабря единственный коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению закрыт. " В Нагорном Карабахе не хватает лекарств и продуктов, семьи разделены, ученики не могут посещать школы из-за отсутствия отопления, нет поставок энергии. Важно немедленно прекратить блокирование Лачинского коридора. Россия и Азербайджан должны выполнить свои обязательства", - заявила Бербок.

Глава МИД Германии напомнила, что ЕС приняло решение об отправке долгосрочной мониторинговой миссии на армяно-азербайджанскую границу и представители ФРГ примут активное участие в работе миссии.

"Хочу особо отметить - как представитель ЕС мы нейтральные наблюдатели. Мир может быть достигнут только переговорами", - заявила Бербок, приветствовав посреднические усилия ЕС.

При этом она констатировала, что стороны задают вопрос, будет ли уважаться мирное соглашение в случае его подписания, будут ли права меньшинств соблюдаться. В этом ключе она указала на четыре важных пункта на пути к миру.

"Первое - это поиск тел и возвращение родным, процесс осуществляется МККК. Второе - международная граница Армении и Азербайджана не делимитирована и это провоцирует перестрелки. Без четкой границы мир далек. Германия готова содействовать в делимитации границы. Третье - разминирование, в этом Германия уже помогает. Четвертое - как помочь странам в построении мира. Наше участие в Южном Кавказе исходит из общих европейских интересов. Если среда вокруг нас не будет безопасной, мы не будем в безопасности. Длительный мир создаст экономические выгоды. Мы хотим связать Южный Кавказ с Европой и наладить связи Южного Кавказа со средней Азией", - сообщила министр.

Касаясь энергетического взаимодействия ЕС с Азербайджаном, Бербок отметила, что зависимость от газа научила их тому, что значит быть зависимы. "Это может иметь опасные последствия. Теперь, когда мы избавились от зависимости от российского газа, мы ищем новых партнеров и пытаемся восполнить энергетические потери и устранить кризис. Германия и другие страны ЕС ищут пути развития восстанавливающейся энергетики. Но это не значит, что мы игнорируем права человека и принципы правового государства", - резюмировала глава МИД Германии.