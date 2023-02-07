Вторник, 7 Февраля 2023 17:40

АрмИнфо.Президент РА Ваагн Хачатурян 7 февраля принял прибывшего в Армению с официальным визитом министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлича Радмана и возглавляемую им делегацию.

Как передает пресс-служба главы государства, Хачатурян, приветствуя визит хорватской делегации в Армению, выразил уверенность, что он придаст новый импульс армяно-хорватской дружбе, ещё больше развивая и укрепляя налаженное между двумя странами взаимодействие. <Уверен, что Ваш визит ещё больше укрепит армяно-хорватскую дружбу и будет способствовать развитию и укреплению отношений двух стран. Подобные визиты способствуют уточнению наших дальнейших действий и важны, так как позволяют обсудить, сориентироваться и наметить новые горизонты. Хочу также выразить благодарность за Вашу позицию в вопросе отправки наблюдателей ЕС в Армению. К сожалению, наша соседняя страна своими действиями доказывает, что не готова к подписанию мирного соглашения>, - сказал президент.

В свою очередь, министр иностранных и европейских дел Хорватии выразил благодарность за приём и отметил: <Это мой первый визит в Армению, в истории армяно-хорватских отношений это первый официальный визит хорватского министра в Армению. Я очень рад возможности встретиться с Вами, а также с нашими армянскими коллегами в рамках этого двухдневного визита. Думаю, нам нужно наладить более тесное сотрудничество и расширить круг взаимодействия, чтобы вместе сделать гораздо больше>.

В ходе встречи собеседники коснулись возможностей взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В этом контексте стороны приветствовали, что в рамках визита хорватского министра намечено проведение совместного бизнес-форума. Обоюдно подчёркнута важность принятия шагов, направленных на задействование неиспользованного потенциала в экономической сфере. Отмечено, что взаимовыгодные проекты могут осуществляться, в частности, в сферах информационных технологий, образования, науки, туризма и других.

Речь шла также о создавшемся вследствие блокады Лачинского коридора кризисе и подчёркнута важность его возможно скорейшего разрешения.