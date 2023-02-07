Вторник, 7 Февраля 2023 17:32

АрмИнфо. Армения получила очередной ответ Баку о предложениях по мирному соглашению. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян 7 февраля в Берлине на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Министр напомнил, что в декабре планировалась очередная встреча с главами МИД Азербайджана и РФ в Москве. "Из-за ситуации с блокированием Азербайджаном Лачинского коридора Армения отложила участие во встрече. Несмотря на это, мы представили свои предложения. Несколько дней назад мы получили очередной ответ и реакцию от азербайджанской стороны", - сообщил Мирзоян.

Глава МИД подчеркнул, что это процесс продолжительный, поэтапный. "Мы продолжаем работу. Это очень важно, хотя Лачинский коридор закрыт и вызовы остаются, переговорный процесс не остановился. Другой вопрос, что ему не способствуют, если не сказать препятствуют антиармянские риторика Баку и действия, неважно речь об Армении или Арцахе, агрессивные действия на земле - не устранены последствия агрессии в отношении Армении, гуманитарный кризис в Арцахе", - сказал Мирзоян.

В то же время, он вновь заверил, что при любых обстоятельствах официальный Ереван решителен в продвижении мирной повестки и продолжит усилия для достижения продолжительного мира в регионе.