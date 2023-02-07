Вторник, 7 Февраля 2023 14:36

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции <Гражданский догоговор> Гурген Арсенян не сожалеет о своем заявлении, сделанном им в парламенте страны.

<Я обслуживаю национальные интересы Армении, и для меня приоритетом являются интересы 3 миллионов граждан страны. Интересы же 120 тысяч жителей Арцаха входят в комплект государственных интересов Армении. Но интересы Армении для меня являются первоочередными>, - заявил депутат журналистам 7 февраля.

Отвечая на вопрос об отредактированном характере прежнего заявления, Арсенян выразил надежду на то, что поднятый в средствах массовой

информации пропагандистский шум, который направлен против властей РА, приведет к снижению накала страстей как в Армении, так и в Арцахе. <Идет информационная атака на властей страны. Во время обсуждений в НС по Лачинскому коридору даже раздались голоса о формировании смертников для смены нынешних властей. Естественно, я должен был высказать свое мнение, согласно которому смена власти может произойти не с применением инструментов смертников, а путем проведении выборов>, - заметил Арсенян, указав на неприемлемость утверждений оппозиции о том, что своими действиями власти <льют воду на мельницу> турецко-азербайджанского тандема.

Отметим, что днями ранее Гурген Арсенян выразил возмущением тем обстоятельством, что оппозиция постоянно говорит о 120 тысячах арцахцах, находящихся в блокаде, забывая о 3 млн граждан Армении. По его словам, нужно подумать о последних, и правильно расставлять приоритеты в условиях региональных вызовов. Это заявление вызвало волну критики как в Армении, так и в Арцахе.