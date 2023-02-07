Вторник, 7 Февраля 2023 14:25

АрмИнфо. Границы Армении, безусловно, являются красными линиями для России, так как обе страны являются членами ОДКБ. Об этом заявил заместитель директора и научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в интервью ОТА.

На замечание ведущего, почему тогда Россия молчит, когда Азербайджан оккупирует суверенные территории РА, российский эксперт отметил, что российская сторона, может быть, не использует это слово, однако, она действует на земле.

"Когда Запад сейчас выражает большую озабоченность нежели Россия на уровне риторики - это не означает, что Запад действительно поддерживает Армению, привержен ее защите и обеспечению безопасности. Это означает, что Запад пытается ослабить российско-армянские отношения и присутствие России в регионе Южного Кавказа. Запад реализует свои эгоистические интересы и хочет сделать Армению еще одной ареной российско-западного соперничества, чтобы ослабить РФ", - заверил эксперт.

При этом он констатировал, что российская власть не использует слово "оккупация" или "агрессия", но она работает. В этом ключе он напомнил, что Россия заявила о готовности в течение двух дней разместить мониторинговую наблюдательскую миссию ОДКБ на границе, которая не допустит, по крайней мере, масштабных случаев применения силы - обстрелов, захвата территорий со стороны Азербайджана.

На замечание, уверен ли в этом собеседник, Суслов подчеркнул, что полностью уверен в этом.

На это ведущий привел пример блокады Бердзорского (Лачинского) коридора, где стоят российские миротворцы и указал на бездействие российской стороны, на что Суслов, в частности, сказал: "Я не согласен с тем, что Россия бездействует. Россия оказывает давление на Азербайджан. Есть разница между говорить и делать. Всегда приятно слушать громкие заявления о поддержке, как это делает президент Франции Эмманюэль Макрон и которые очень нравятся армянскому обществу. Россия вместо громких заявлений делает - оказывает давление на Азербайджан и Турцию, которая стоит за ним, в той мере, в которой Москва себе сейчас это может себе позволить".

На замечание ведущего, почему же Россия ревностно относится к тому, что Армения пытается искать возможность взаимодействия с теми, кто способен помочь, в условиях, когда российская сторона не способна выполнять свои обязательства, Суслов отметил, что Москва может и делает. В этом ключе он напомнил, что на данный монет в Нагорном Карабахе, по-прежнему, находятся российские миротворцы.

Он согласился с тем, что Нагорный Карабах с декабря прошлого года находится в блокаде, однако подчеркнул, что именно российское давление позволило обеспечить проезд гуманитарных колон по коридору, а также восстановить газоснабжение НКР. "Пускай она не делает осуждающих заявлений в адрес Азербайджана и Турции, но, тем не менее, Россия пытается максимально облегчить работу гуманитарного коридора",

- отметил российский эксперт.

В ответ на слова ведущего о том, что Армения говорит, что "дорогая Россия если ты ослабла и не можешь выполнять свою роль, то мы хотим тебя заменить", Суслов отметил, что если армянская сторона хочет заменить РФ - то, это, безусловно, недружественный шаг. По его словам, можно говорить о дополнении Арменией тех усилий, которые осуществляет Россия. "Но, если вы говорите о том, что вместо России, вместо российских гарантий и присутствия должен быть размещен кто-то другой, например силы Европейского союза или НАТО, то это конечно же Россия воспринимает как недружественный шаг", - отметил политолог.

В тоже время он подчеркнул, что Россия стремится быть медиатором и не хочет выбирать сторону. Суслов добавил, что Россия не хочет допустить того, чтобы с одной стороны был Азербайджан и Турция, а с другой - Армения и Россия как враги, поскольку именно это прекратило бы относительно локальный конфликт в очень серьезный, аналогичный тому, что наблюдается сегодня на Украине.

Эксперт отметил, что вполне понимает недовольство Армении, и привлек внимание на то, что и Азербайджан хотел бы ускорить некоторые процессы урегулирования и зафиксировать свою фактическую победу, пускай и половинчатую, кстати, благодаря России, во второй карабахской войне. Он обратил внимание, что Азербайджан пытается создать новую реальность на земле и уже исходить из этих новых условий. Суслов убежден, что для того, чтобы остановить это, необходимо не делать громкие заявления о том, кто прав, а кто виноват, и тем более такие, как делает Макрон - что, якобы Россия придала Армению и вообще стремиться дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве.

"Ничего себе дестабилизация! Именно Россия предотвратила ликвидацию Нагорно- Карабахской Республики в 2020 году. Именно Россия обеспечила, что половина этой территории осталась под армянским контролем и с армянским населением. Именно Россия предотвратила сценарий сербской Краины в Нагорном Карабахе, то есть полная ликвидация соответствующей территории. Если Армения действительно развернется от России, скажет <всё мы недовольны, разочарованы, пускай российские миротворцы уходят, выходим из ОДКБ> и так далее, я боюсь, что всё это закончится именно сценарием сербской Краины, потому что Запад не придет на помощь - ни Франция, ни Соединенные Штаты. И тогда Нагорно-Карабахская Республика будет ликвидирована полностью, а не так, как сейчас на половину, и возможно границы Армении тоже существенно подвинуться", - сказал эксперт, добавив, что Россия хотела бы избежать этого сценария.

По его словам, Россия хочет всячески защитить Армению и обеспечить ее безопасность, но не вступая в прямую конфронтацию с Азербайджаном и Турцией, не до СВО на Украине, и тем более сейчас.

Он также не согласился с тем, что Россия ослабла, отметив, что сегодня в условиях СВО и тотальной конфронтации РФ и Запада у Москвы уменьшился спектр возможностей давления на Турцию. "В текущих условиях Россия не может пойти на прямую конфронтацию с Турцией, но, это вовсе не означает, что она бросает Армению. Россия продолжает оказывать давление на Турцию и Азербайджан, и сохраняет свое присутствие. Но для того, чтобы и далее сохранять это присутствие, Армения должна приветствовать это присутствие. Мы не в коем случае не требует от Армении отказа от отношений с Западом и полное присоединение к российской позиции. Тем более, что Россия не заинтересована в том, чтобы в отношении Армении были введены санкции, но связи РА с Западом, европейская миссия должна быть дополнением российских усилий, а не ее заменой", - подчеркнул политолог.

На просьбу прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "Армения фактически оккупировала территории Азербайджана", Суслов выразил убеждение, что достаточно резкое заявление Лаврова было отражением определенного разочарования со стороны российского руководства тем внешнеполитическим курсом, которое проводится нынешним армянским политическим руководством прежде всего по сближению с Западом. " И в том, что как считает Россия, Армения хочет подменить роль российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе миротворческой ролью Запада. Это действительно вызывают у России определенное непонимание и разочарование, отсюда соответствующие жесткие слова - это первое.

Во-вторых, как я понимаю, под "оккупацией" Лавров подразумевал те семь районов вокруг Нагорного Карабаха, которые оказались под контролем Армении по результатам первой карабахской войны", - резюмировал эксперт.