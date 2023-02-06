Понедельник, 6 Февраля 2023 19:41

АрмИнфо.В последнее время в официальных заявлениях представителей Республики Армения, в частности, в выступлениях некоторых депутатов Национального собрания, часто звучат заявления, ставящие под сомнение значение Арцахской национально-освободительной борьбы и право народа Арцаха на самоопределение, вносящие раскол внутри нации. Об этом говорится в заявлении пяти фракций Национального собрания Арцаха.

В заявлении напоминается, что с подобным заявлением недавно выступил депутат фракции "Гражданский договор" Национального Собрания Армении Гурген Арсенян.

"Все фракции Национального собрания Республики Арцах, строго осуждая подобное опасное поведение, выражают уверенность, что подобные высказывания не только не исходят из интересов армянского народа, но и льют воду на мельницу турецко- азербайджанского тандема.

Мы ожидаем официальной реакции фракций, представленных в Национальном Собрании РА.

С целью исключения в дальнейшем подобных безответственных заявлений, призываем обсудить вопрос в комиссии по этике", - говорится в заявлении.

Вместе с тем выражается уверенность, что вызовам, стоящим перед двумя армянскими республиками, можно будет противостоять только триединством Армения-Арцах- Диаспора.

Под заявлением подписались: фракция "Азат Айреник", фракция "Единая Родина", фракция "Справедливость", фракция "Армянская революционная федерация", фракция "Демократическая партия Арцаха".

Отметим, что днями ранее депутат фракции "Гражданский договор" Национального Собрания Армении Гурген Арсенян выразил возмущением тем обстоятельством, что оппозиция постоянно говорит о 120 тысячах арцахцах, находящихся в блокаде. Он отметил, что в Армении проживает 3 млн армян и нужно подумать о них, и правильно расставлять приоритеты в условиях региональных вызовов.