Понедельник, 6 Февраля 2023 19:34

АрмИнфо.23 арцахские общественные организации опубликовали доклад, в котором представлены многочисленные обоснованные факты широкомасштабных и повсеместных нарушений прав человека в результате продолжающейся блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

Аппарат защитника прав человека Арцаха, совместно с общественными организациями, направил данный доклад в качестве альтернативного доклада международным организациям и правозащитным структурам.

Доклад также доступен на официальном сайте Омбудсмена Арцаха по следующей ссылке: https://artsakhombuds.am/ru/document/991.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 57 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.