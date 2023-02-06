Понедельник, 6 Февраля 2023 15:55

АрмИнфо. Российское общество, несмотря на обладание мышлением о величии России, не выступает за присоединение новых территорий к Российской Федерации.

Об этом сообщил 6 февраля в Ереване сообщил ведущий научный сотрудник Института международных исследований, ведущий научный сотрудник Лаборатория анализа международных процессов, д. полит.н. Алексей Токарев, представляя исследование "Социология образ будущего-2033".

Как рассказал один из авторов исследования, личная ценность каждого россиянина - величие страны, в которой он живет. Токарев отмечает, что до 24 февраля 2022 года в российском обществе доминировалы вопросы внутригосударственного характера, а после 24 февраля вопросы международной повестки.

"Большинство россиян считают, что Россия, ушедшая из внешней политики

- это не Россия будущего. Кроме того, результаты исследования показывают, что оппозиция в России не рассматривается как элемент будущего", - констатировал он.

В тоже время он обратил внимание на то, что в российском обществе нет запроса на войну, но есть запрос на равенство. "Результаты нашего исследования показывают, что большинство граждан страны считают, что РФ должна оставаться на международной арене в качестве невоинственной державы - мирной и мировой. Но, есть и небольшая прослойка имперцев, который выступают за присоединение к России новых территорий. Так, результаты нашего опроса показывают, что люди этой категории, в основном среднего и старшего возрастного поколения выступают за присоединение к РФ Украины, Беларуси, Казахстана, Абхазии. И один даже человек из 500 опрошенных назвал Армению. Но, еще раз повторю, это меньшинство", - отметил российский эксперт.

При этом он обратил внимание, что в большинстве своем в российском обществе преобладают традиционные ценности - это классическая семья, много детей, вера и т.д. "Это также борьба постмодерна с модерном, большинство хотят возвращения в модерн", - отметил Токарев.

По его словам, как бы это звучало не парадоксально, но в российском обществе, не хотят видеть работы власти, и это несмотря на то, что все надежды они связывают именно с ней. Эксперт назвал примечательным, что несмотря на вышесказанное, власть и президента России Владимира Путина в обществе не отождествляют. "Личность Путина тефлоновая, критика общества его никогда не касается. Хотелось бы подчеркнуть еще одно важное обстоятельство, в России никогда не будет бунта из-за политики, это скорее возможно из- за экономики и социалки", - добавил политолог. Токарев также обратил внимание на то, что, личность Путина по-прежнему балансир системы.

Он также указал на отсутствие субъектности у оппозиции в России. По словам эксперта, российское общество не связывает с ней никаких надежд и не видит в будущем.

"Будущее России направлено на уравнивание власти и народа, и совместном гармоничном сосуществовании. Более того, в стране нет сепаратизма, однако есть разделение между Москвой и другими частями страны. Кроме того, в обществе есть запрос на идеологию, которая бы сплотила общество", - отметил он.

При этом, согласно исследованию, главный вирус в современной России - патернализм, а"Начни с себя" - идеология, разделяемая меньшинством. "В массовом сознании власть нелюбима, но непрезираема. Она плохо работает, но хорошо ест и живёт максимально оторвано от народа. При этом запрос на снос институтов и вынос людей отсутствует. Власть сдержанно терпят, как вредного соседа, который в постсоветское время стал богаче. Президент находится за скобками этого отношения, являясь подлинным лидером (с большей критикой у молодых).

Протест ушёл из политики и смотрит в сторону экономики. Гигантское расслоение регионов диктует необходимость выравнивания социально-экономических показателей по всей стране "Сделайте нам Москву везде!" - эмоциональная просьба о размножении образа идеального городского пространства", - отметил автор исследования.

При этом он констатировал, что презрение или ненависть к России, явное нежелание видеть её в будущем - маргинальная точка зрения. "Абсолютное большинство связывают своё будущее с Отечеством. Среди тех, кто готов уехать, большинство допускают возвращение в случае изменения условий жизни внутри страны. Страна по-прежнему мечтает о космосе. Российская станция около Земли, база на Луне, туристы у Сатурна - будущее, как и в 60-х, пахнет звёздами и надеждой", - резюмировал эксперт.

Исследование охватило 48 фокус-групп в 23 населённых пунктах 17 регионов (столицы, миллионники, центры субъектов, малые города, деревни и посёлки от Москвы до Камчатки, от Санкт-Петербурга до Махачкалы). Не только интервью с респондентами, но и их рисунки. В исследовании анализируется отношение к власти, внешней политике, оппозиции, экономическим проблемам, меньшинствам, войне на Украине, истории, Москве, регионам, молодёжи.

Полтора года работы команды из МГИМО и Финансового университета (Алексей Токарев, Мария Токарева, Иван Кравчук, Руслан Ильинский, Варвара Крючкова).