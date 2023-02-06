Понедельник, 6 Февраля 2023 15:53

АрмИнфо. В Турции произошло второе за сутки землетрясение, которое ощущалось также на территории Армении.

Так, согласно МЧС РА, 6 февраля в 14:24 по местному времени (10:24 по Гринвичу) сейсмологической сетью страны было зафиксировано землетрясение в 60 км на северо- восток от турецкого города Кахраманмараш. Очаг магнитудой 7,7 залегал на глубине 10 км.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 10-11 баллов. Землетрясение в 3 балла ощущалось в городе Ереване, в городе Гюмри Ширакской области силой 3-4 балла.

Отметим, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш 6 февраля в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе. За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами разрушительного землетрясения, с эпицентром в провинции Кахраманмараш, по последним данным, стали 912 человек, 5 385 получили ранения. "Землетрясение, произошедшее сегодня в 04.17 по местному времени, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших - не окончательная", - сказал турецкий лидер.

В соседней Сирии по последним данным погибло более 450 человек, в том числе и двое армян. В обеих странах разрушены тысячи домов. Под завалами остаются люди.