Понедельник, 6 Февраля 2023 10:27

АрмИнфо. Франция чрезвычайно обеспокоена блокадой Лачинского коридора. Об этом представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила в интервью RTVI Новости в ответ на вопрос, почему Франция бросила армян.

Французский дипломат не согласилась с подобным утверждением и подчеркнула, что Париж постоянно требует, чтобы этот коридор был разблокирован, чтобы продовольственная и гуманитарная помощь могла быть доставлена населению.

"В Нагорном Карабахе существует реальный риск возникновения серьезного гуманитарного кризиса. Помимо этого мы хотим и поддерживаем возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном", - отметила Лежандр.

В этом ключе она также напомнила о европейском посредничестве, которое Франция, безусловно, поддерживает.

Лежандр также добавила, что это именно благодаря президенту Франции, представители двух стран смогли поговорить друг с другом в кулуарах пражского саммита в октябре прошлого года. "Мы решили в этих рамках направить миссию Евросоюза на границу со стороны Армении с целью снизить напряженность и обеспечить соблюдение ее границ", - подчеркнула представитель МИД Франции.

На замечание, что высокопоставленные лица в Армении не видят помощи Франции, Лежандр отметила, что не разделяет подобные утверждения.

"Поддержка Франции Армении есть, и она четко выражена. Это было выражено на самом высоком государственном уровне. Вы знаете, что президент республики лично приложил все усилия для того, чтобы мы могли возобновить переговоры, чтобы эта ситуация была урегулирована и напряженность уменьшилась", - заключила Лежандр.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 57 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.