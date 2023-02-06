Понедельник, 6 Февраля 2023 10:02

АрмИнфо.В результате землетрясения магнитудой 7,4 произошедшего в район Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго- востоке Турции, в семи провинциях страны погибли 284 человека, 2383 пострадали, разрушенными оказалщсь более 1700 домов . Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

В ведомстве напомнили, что землетрясение произошло утром, в понедельник, в 04.17 по местному времени. После землетрясения по состоянию на 06.30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6. Толчки ощущались в близлежащих провинциях, главным образом Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане.

В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью. Генштаб ВС Турции направил в зону бедствия два самолета для транспортировки бригад спасателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с губернаторами провинций Адана, Малатья, Газиантеп, Диярбакыр, Хатай, Адыйаман, Османие и Шанлыурфа. Главу государства проинформировали о последствиях землетрясения и поисково-спасательных работах, передает Анадолу.

И Сирии бедствие унесло жизни 237 человек, травмированы оказались 639 жителей страныб среди жертв есть и армяне. Официально МИД Армении пока не подтвердил данный факт