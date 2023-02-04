Суббота, 4 Февраля 2023 16:15

АрмИнфо. Проигрыш России в противостоянии с Западом приведет к войне всех против всех на постсоветском пространстве. Подобное мнение 4 февраля на круглом столе "Армения и глобальное противостояние Россия-Запад.

Итоги 2022 года", организованном центром ACSSI, выразил заместитель директора и научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, главный итог 2022 года, переход российско-западной конфронтации в форму гибридной войны. Суслов констатировал, что цель этой войны Запада против России - нанести ей стратегическое поражение и вывести из числа великих держав. Эксперт добавил, что Украина в данной конфронтации лишь один из инструментов для реализации этой политической задачи.

Российский политолог также считает, что 2022 год привел к понимаю долгосрочности этого противостояния, имеющего экзистенциальное значение как для России, так и для коллективного Запада.

"По сути дела мы имеем дело с мировой войной, в которую вовлечены порядка 50 стран, ориентированных на Соединенные Штаты с одной стороны и Россию, Китай, Иран и несколько других стран с другой", - отметил он.

Вместе с тем он убежден, что в НАТО понимают, что даже после завершения острой фазы конфронтации, конфликт между сторонами продолжится, будет длиться долгие годы и уже не будет возврата к такому состоянию отношений, которые были до 24 февраля 2021 года в ближайшие несколько десятилетий.

Поскольку украинский конфликт окончательно стал конфликтом не за Украину, а за характер мирового порядка, за место России и Запада в

нем, продолжил эксперт, то ни та, ни другая сторона не могут позволить себе проиграть.

"Да, для России ставки выше. Гипотетический проигрыш России будет означать обрушение ее влияния на международной арене, в том числе и на постсоветском пространстве, и возможно развал страны как таковой. То, есть проигрыш России в этом противостояние будет означать вывод российских войск за линию, условно говоря, границ до 2014 года или даже границам 1991 года, но и ослабление, и даже развал ОДКБ, Евразийского экономического союза. И вот тогда то, на постсоветском пространстве наступит война против всех. Начнет просто выжирание постсоветского пространства региональными центрами силы по типу Турции ", - убежден Суслов.

Он считает, что Запад не будет на этом пространстве устанавливать какую-то стабильность, так как он заинтересован в первую очередь в ослаблении России, а не облагораживании постсоветского пространства.

В тоже время, по его словам, проигрыш Запада будет означать неспособность сохранить Украину как прозападную и антироссийскую страну, а также окончательный крах его гегемонии, крах миропорядка, который Западным миром навязывался после окончания холодной войны и развала Советского Союза, и возможно даже, дестабилизация западной системы союзов, включая НАТО.

Он также полагает, что стратегических проигрыш России рассматривается как шанс доказать силу западной системы, способ резко изменить баланс сил в свою пользу, оставить Китай фактически один на один против консолидированного Запада и заставить его пойти на уступки, вернув однополярный мир.

"А неспособность победить Россию, будет восприниматься как окончательная потеря Западом подобного шанса и поражение в глобальной войне", - сказал эксперт, указав на неготовность сторон идти на компромиссы и возрастание ставок в противостоянии.

Суслов считает, что Россия не пойдет на уступки, и будет воевать до тех пор, пока не сложится такая ситуация, которую условно можно будет назвать победой. "В идеале, это не только обеспечение безопасности новых российских регионов и отодвижение от них максимально линии фронта, но и нанесение Украине такого поражения, которое вынудит его сократить сотрудничество с США, вернуть вспять процессу дерусификации. Этот тот идеальный вариант, который в обозримом будущем, мне кажется маловероятным", - отметил эксперт, добавив, что более реалистичным будет перемирие на каком-то этапе, с переходом на его замораживание, по типу Корейского конфликта - ни одна страна не будет удовлетворена, но это будет лучше, чем ядерная война между РФ и Западом.

По его словам, даже после завершения конфликта, гибридная война между Россией и Западом продолжится.

Говоря о последствиях для постсоветского пространства, и в частности Армении, Суслов констатировал, что страны региона оказались в сложной ситуации, когда с одной стороны, опасно сориться с Россией и это чревато существенными издержками в области безопасности, а с другой стороны, резко возросло давление Запада, который заставляет страны региона дистанцироваться от РФ, пытается использовать из в антироссийской политике, сделать их еще одним инструментом борьбы против Москвы. Он отметил, что Запад интенсивно работает с местными элитами и угрожает вторичными санкциями, с целью ослабить Россию.

По его словам, в этой ситуации большинство стран региона вынуждены балансировать, занимать нейтральную позицию по украинскому конфликту,

отчасти дистанцироваться от России, замедлять проекты сотрудничества с РФ, особенно по части экономической интеграции и т.д.

Суслов также обратил внимание, что с экономической точки зрения, в сложившейся ситуации многие постсоветские страны выигрывают за счет перемещения российского капитала, а также на поставках западных товаров в Россию, но велики и риски, особенно политические.

"Россия, конечно же, хотела бы вывести украинский конфликт за скобки своих отношений с постсоветскими странами и сохранить взаимодействие по остальным вопросам, но зачастую это не удается. Кроме того, за счет того, что конфликт приобрел экзистенциальный характер, на постсоветском пространстве резко активизировался не только Запад, но и незападные игроки, которые увидели шанс увеличить свое влияние в регионе, в том числе и за счет того, что увеличилась зависимость Москвы от этих незападных стран. Речь в первую очередь идет о Турции",- отметил Суслов, указав на неуемные амбиции и комплексу у Турции, которая сейчас идет напролом.

Он констатировал, что в условиях санкций и возросшей зависимости Москвы от Анкары, России сегодня не выгодно портить отношения с Турцией и вступать с ней в открытый конфликт. "И понимая это Турция, и поддерживаемая ее Азербайджан действуют всё более решительно и нагло, чем они бы действовали в иных обстоятельствах. Но, это не означает, что Россия соглашается с этим, бездействует и уж тем более переходит на сторону Турции", - добавил эксперт, отметив, что Турция не союзник для России, а партнер и соперник.

Суслов считает, что несмотря на гибридную войну с Западом, Россия не бросает постсоветский регион, в том числе и Армению. "Думать, что России не до чего, и что она всецело поглощена только Украиной - это серьезная ошибка", - сказал он, добавив, что Россия сегодня борется именно за тот мировопорядок, в котором будут уважаться ее интересы, в том числе и в этом регионе.

"Россия полностью привержена своим союзническим отношениям с Арменией и в рамках ЕАЭС, и ОДКБ. Россия заинтересована в присутствии миротворцев в Нагорном Карабахе и разрешении нынешней ситуации с Лачинским коридором. Россия заинтересована в таком урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, которое бы защищало и сохраняло бы армянское население Нагорного Карабаха, и самое главное не допускала бы Сербского сценария Краины в Хорватии. Для этого необходимо, чтобы Россия продолжала оставаться медиатором конфликта, а не превращалась бы в сторону конфликта против Азербайджана и Турции. Такое превращение неизбежно означало бы еще более масштабную войну на Южном Кавказе", - сказал политолог.

Он также считает, что последние резкие высказывания главы МИД России обусловлены тем, что нынешнее руководство Армении в погоне за сиюминутной тактической поддержкой, отчасти позволяет Западу использовать себя в антироссийской борьбе.

"Это вызывает крайнюю обеспокоенность в Москве. Поскольку это чревато для Армении серьезными последствиями, причем более серьезными, чем после войны осени 2020 года. И запад Армении, разумеется не поможет, если война возобновится", - резюмировал Суслов.