Пятница, 3 Февраля 2023 20:46

АрмИнфо. Предстоящие выборы в Турции – последняя решающая политическая битва для Реджепа Тайипа Эрдогана. Подобного мнения придерживается декан факультета востоковедения Ереванского госуниверситета, тюрколог Рубен Мелконян.

Так, давая оценку предстоящим в этом году парламентским и президентским выборам в Турции, эксперт констатировал, что предположительно 14 мая в Турции ожидаются парламентские и президентские выборы.

В этом ключе он обратил внимание, что на политическом и экспертном поле циркулирует ряд мнений об итогах, значении и последствиях соответствующих выборов. При этом Мелконян проанализировал предстоящие электоральные процессы в Турции с точки зрения политического символизма, представив свои тюркологические наблюдения.

“Это последняя и решающая политическая битва для президента Турции Эрдогана, для победы, в которой он готов пойти на любой шаг: от передозировки популизма и использования административного ресурса до нарушений, давлений и проявления сентиментальных эмоций. Эти выборы станут символическим и практическим подтверждением политической линии и стиля Эрдогана, который в политике с 1990-х годов и правит Турцией с 2002 года”, - убежден тюрколог.

Эксперт считает, что образованная в 1923 году Кемалистская Турецкая Республика имеет все шансы превратиться в Эрдогановскую Турецкую Республику к своему 100-летнему юбилею. По его словам, и если в 1923 г. она выбрала модель светского государства и идеологию секуляризма, то в 2023 г. это классический пример государства с идеологией консерватизма, богатого религиозными/исламскими элементами.

“Эрдоган подготовился к выборам в политическом, методологическом и финансовом плане. Находящаяся в финансово-экономических проблемах Турция, получила довольно много денег от некоторых арабских стран и в настоящее время, незадолго до выборов, они направляются на повышение пенсий, облегчение кредитного бремени граждан и обеспечение других подобных проявлений "финансового популизма””, - отметил Мелконян.

При этом он подчеркнул, что за эти годы Эрдоган освоил синтез риторики и популизма, и по сути сегодня у него нет конкурента на политическом поле Турции, который так самоуверенно, умело и точно может использовать политическую, религиозную, уличную, литературно-художественную речь и предоставляемые ею возможности.

“Несмотря на возраст и состояние здоровья, Эрдоган продолжает оставаться фигурой, чья речь имеет естественный “политический огонь”, в отличие от оппозиционеров, у которых этого огня либо нет, либо он искусственный или полупотухший. Эрдоган умело играет на разных эмоциях турецкого общества, среди которых наиболее заметна, конечно же, религиозная. Однако, на этих выборах проявляется и сентиментально-эмоциональная, самым ярким примером которой является заявление о том, что президент Турции просит народ проголосовать за него в последний раз”, - добавил тюрколог.

Касаясь даты, выбранной для предстоящих выборов, Мелконян напомнил, что в 1950 г. на многопартийных парламентских выборах, состоявшихся 14 мая, победила оппозиция и полускрытый сторонник подъема ислама в Турции – Демократическая партия.

Другими словами, продолжил он, в 1950 г. 14 мая политический ислам впервые победил секуляризм или кемализм, а премьер-министром Турции стал Аднан Мендерес, которого нынешний президент Эрдоган считает одним из своих политических учителей.

“У Мендереса печальный и трагический конец. В 1960 году, после военного переворота в Турции, он был арестован и через некоторое время повешен. Мендерес считается “мучеником политического ислама” Турецкой Республики, а также первым политиком, победившим светскую идеологию Ататюрка. Кроме того, его образ окутан пеленой мифологии и “невинного политического мученика”, которая после его смерти и особенно в нынешней Турции доминирует в общественно-политическом восприятии и является одним из важных факторов, порождающих упомянутую эмоциональность”, - сказал тюрколог.

По его убеждению, политический наследник и преемник Мендереса Эрдоган хочет символический организовать выборы 14 мая, стремясь обеспечить окончательную победу исламской политической линии над кемалистской, светской Турцией и закрепить Турцию Эрдогана вместо Турции Ататюрка. При этом тюрколог считает, что Эрдоган таким образом попытается заручиться голосами тех, кто поддерживал политическую линию Мендереса. “Грубо говоря, имидж Мендереса тоже будет работать на Эрдогана на этих выборах”, - добавил эксперт.

Касаясь соперников Эрдогана, Мелконян констатировал, что данный момент в Турции сложился оппозиционный формат, который состоит из 6 оппозиционных партий, которые пытаются выдвинуть единого кандидата.

“Основными считаются члены Народно-республиканской партии Кемаля. Президент партии Кемаль Кылычдароглу и деятель молодого поколения, нынешний мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Мэр Стамбула – действительно интересная политическая фигура, хороший оратор, владеющий инструментами популизма, популярный среди жителей Стамбула. Однако ему, естественно, не хватает политического опыта, чтобы конкурировать с гроссмейстером политической системы Турции Эрдоганом, и накопленного в его руках административного ресурса. Однако Имамоглу может представлять реальную угрозу или, по крайней мере, вызвать крайнюю напряженность для правящей команды на выборах.

На мой взгляд, этот вопрос может иметь два решения: либо Имамоглу не баллотируется и уступает место председателю партии Кылычдароглу и готовится к следующим выборам, либо баллотируется и тут же сталкивается с конкретным политическим преследованием. А другой потенциальный кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу по ряду аспектов уступает Эрдогану и является для него более легким оппонентом, но, несмотря на это, он может собрать голоса оппозиции и особенно стабильного электората Кемаля, что не достигнет критической отметки”, - считает эксперт.

Касаясь того, кого поддержит Запад, Мелконян отметил важность учитывания двух важных обстоятельств, которые нельзя игнорировать.

“Во-первых, сегодняшняя Турция существенно отличается от Турции 20-го века, где влияние и желание Запада могли быть решающими. А во-вторых, фактор, именуемый западной поддержкой, уже звучит очень старомодно в случае с сегодняшней Турцией, которая достигли серьезного уровня самодостаточности во многих политических и геополитических вопросах. Поэтому визиты турецких оппозиционеров в страны Запада и их завеса тайны – это проявления вечной ностальгии по прошлой и несуществующей ныне политической ситуации”, - полагает тюрколог.

По его словам, Эрдоган ориентируется и ставит акценты на символах и символичных датах не только по текущим политическим вопросам, но и так, так сказать, к своему политическому наследию.

“А Армения? На этот вопрос следует ответить очень лаконично: политика турецкого государства по отношению к государству Армении и армянам построена и основана на враждебных, негативных представлениях, с вытекающими из этого практическими шагами и политикой. Поэтому, вне зависимости от того, кто является президентом Турции и правящей властью, ожидать какого-то серьезного и позитивного прорыва в отношении Армении нельзя, все остальное – упражнения, обернутые в невежество и самообман”, - убежден Мелконян.

В этом ключе он напомнил, что ни один из президентов Турции за прошедшие 30 лет не пошел на открытие границ с Арменией. “В течение всего этого периода армяно-турецкая граница не открывалась, армяно-турецкие отношения не регулировались, поддержка Турцией Азербайджана не уменьшалась, а возрастала, не прекращалась борьба Турции против международного признания факта Геноцида армян. Единственным отличием подходов турецких президентов к Армении являются дикие колебания уровня агрессивности риторики, которые не имели и не имеют никакой связи с проводимой политикой”, - резюмировал эксперт.