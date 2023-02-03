Пятница, 3 Февраля 2023 18:13

АрмИнфо. Руководитель армянской фирмы с многозначительным названием <Альфа-Групп> Ваагн Месропян, представляющий в нашей стране бренд <КардМастер>, специализирующийся на изготовлении болванок для банковских карт, решил существенно повысить свою бизнес-репутацию посредством банального плагиата аналитических материалов от Информационной компании АрмИнфо.

Основой для плагиата, вылившегося в <собственный анализ> рынка пластиковых карт Армении, который был опубликован в московском журнале PLUS от 26 сентября, стал бюллетень <Армянские банки в карточном бизнесе>. Все основные аналитические выкладки в статье Месропяна взяты из этого бюллетеня, вплоть до специфичной авторской манеры изложения текста.

Принимая во внимание то, что г-н Месропян руководит довольно успешной фирмой по продаже <карточного сырья> коммерческим банкам, специалисты АрмИнфо не могут понять мотивов столь примитивного поведения, не стыкующегося как с элементарными правилами бизнес-этики, так и с практикой грубого нарушения интеллектуального права.

АрмИнфо сегодня выпустил свой 26 бюллетень <Армянские банки в карточном бизнесе>. Это 13 лет непрерывного аналитического труда, серьезных выкладок, расчетов и прогнозов в этой сфере. Агентство надеется, что коммерческие банки, приобретающие эту аналитику в рамках двусторонних контрактов, более серьезно отнесутся к системе собственной информационной безопасности, и прикроют каналы утечек служебной информации. Утечек, приводящих к элементарному воровству, направленному на присвоение незаработанного собственным интеллектом чужого Goodwill-а. Все-таки это банковские, а не игральные карты!