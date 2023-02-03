Пятница, 3 Февраля 2023 18:01

АрмИнфо.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что после известных событий на Южном Кавказе осенью 2020 года появился важный шанс для регионального мира и стабильности.

"На нашей сегодняшней встрече я также передал моему аргентинскому коллеге информацию о предпринимаемых шагах в этом вопросе, шагах турецко-армянского, армяно-азербайджанского урегулирования", - заявил Чавушоглу на совместной пресс- конференции с главой МИД Аргентины, предает Ermenihaber.am.

По словам главы МИД Турции, их цель заключается в том, чтобы Южный Кавказ также стал регионом стабильности и развития.

"А для этого Анкара и Баку, предпринимают искренние шаги. Верю в то, что в ближайшее время Южный Кавказ станет регионом, в котором будут говорить о развитии, стабильности и мире", - заключил Чавушоглу.