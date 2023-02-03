Пятница, 3 Февраля 2023 16:29

АрмИнфо. Коридор через Сюникскую область Армении, так называемый Зангезурский коридор будет иметь для Турции стратегическое и геополитическое влияние. Подобное мнение выразил российский политический деятель, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Что такое Зангезурский коридор? Этот коридор будет иметь стратегическое и геополитическое влияние для Турции. Он обеспечит

прямой выход Турции не только на территорию Азербайджана, но и через Каспийское море в Среднюю Азию. Всё пойдет по этому коридору, то есть Каспий, Южный Кавказ, только теперь не в обход в Армению через Грузию, а напрямую через Зангезур - это южная Армения. Что это даст Армении? Конец проекта под названием Армянская Республика или Республика Восточная Армения", - убежден эксперт.

Эту свою точку зрения он обусловил тем, что коридор отсечет Южную часть Армении - ту ее часть, которая граничит с Ираном. По его словам, останется маленький кусочек от Армении.

Вместе с тем он выразил убеждение, что на всей территории Армении будет доминировать Турция. "То, что в этой части, но и на всей территории Армении будет доминировать Турция - это абсолютно верная ситуация", - сказал он в прямом эфире Соловьев-лайф.

Отметим, что Турция и Азербайджан пытаются заполучить через территорию Армении экстерриториальный коридор, который свяжет Азербайджан с ее эксклавом Нахиджеваном. Не далее как вчера, министр обороны Турции Хулис Акар в очередной раз заявил, что "открытие Зангезурского коридора пойдет на пользу всем сторонам, и принесет мир и стабильность всему региону".