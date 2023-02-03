Пятница, 3 Февраля 2023 13:52

АрмИнфо.Посол Армении в Румынии Сергей Минасян и председатель комитета по европейским делам верхней палаты парламента Румынии Василе Динку на встрече 2 февраля обсудили перспективы активизации двусторонних парламентских отношений, в том числе в контексте отношений РА-ЕС.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в Румынии, Минасян представил собеседнику подробности гуманитарного кризиса, возникшего в Арцахе в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора, подчеркнув необходимость четкой реакции со стороны международного сообщества.

На встрече было подчеркнуто, что энергетические и геополитические интересы не должны ставиться превыше прав человека и общечеловеческих ценностей на Южном Кавказе.

Стороны обоюдно подчеркнули важность размещения миссии наблюдателей ЕС в Армении как фактора, способствующего региональному миру и стабильности.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 54 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.