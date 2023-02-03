Пятница, 3 Февраля 2023 13:49

АрмИнфо.Армения оказалась на стыке столкновения интересов силовых центров, причем не только в результате действий мировых держав, но и властей страны. Об этом 3 февраля в ходе парламентских слушаний, посвященных проекту заявления Национального Собрания РА по ситуации в зоне Лачинского коридора, заявил руководитель оппозиционной фракции <Армения>, экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

По его словам, все эти факторы привели к тому, что круг вокруг Армении и Арцаха сжимается. Оганян напомнил, что оппозиция еще в декабре созвала внеочередное заседание парламента. Планировалось принятие заявления по блокаде коридора и осуждение действий Азербайджана, однако правящая в стране фракция "Гражданский договор" отказалась принять его.

Глава фракции заметил, что нынешние слушания в НС проходят в довольно сложной геополитической ситуации, которая оказывает серьезное влияние на Армению и Арцах.

Отметим, что фракция <Гражданский договор> не участвует в слушаниях. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в боях за родину. Слушания проходят при участии парламентской оппозиции, различных общественных организаций, экспертного сообщества