Четверг, 2 Февраля 2023 18:01

АрмИнфо. Бывший министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян назначен советником президента Армении. Соответствующий указ подписан главой государства.

<На основании ч.1 ст 39 Конституции, а также ч.5 и 9, ст 8 Закона <О государственной службе> назначить Ваграма Думаняна советником президента РА со 2 февраля 2023 года>, - говорится в указе президента РА Ваагна Хачатуряна.

Отметим, что Ваграм Думанян был уволен в один день с вице-премьером Амбарцумом Матевосяном 12 декабря прошлого года. О причинах увольнений ничего не сообщалось, однако армянские СМИ увязали эти два события с результатами выборов ректора университета им. Брюсова, которым стал неугодный для властей представитель. Думанян был уволен как лицо, занимающее соответствующую должность, а Матевосян как глава попечительского совета вуза.