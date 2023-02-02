Четверг, 2 Февраля 2023 17:35

АрмИнфо. В Международном комитете Красного Креста (МККК) рассказали о проделанной гуманитарной работе, связанной с блокадой Азербайджаном Нагорного Карабаха и начавшего в связи с этим острого гуманитарного кризиса.

Так, в МККК сообщили, что с 19 декабря 2022 г. в качестве нейтрального гуманитарного посредника осуществил 19 медицинских эвакуаций через Лачинский коридор, обеспечив безопасную транспортировку в Армению 66 нуждающихся в неотложной медицинской помощи пациентов и сопровождающих их лиц.

"Наши команды также доставили в медучреждения медикаменты, детские смеси и продукты питания.

6 января мы раздали продукты и предметы гигиены восьми больницам, реабилитационному центру, дому для более чем 300 малообеспеченных пожилых людей и центру поддержки детей из социально неблагополучных семей.

30 января мы начали раздачу продуктовых и гигиенических наборов нуждающимся беременным женщинам.

Поскольку эта ситуация привела к разделению некоторых семей, в январе мы также содействовали перемещению 95 граждан. Воссоединение семей осуществляется на основании заявлений членов семьи по согласованию сторон", - резюмировали в МККК.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 53 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.