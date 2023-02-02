Четверг, 2 Февраля 2023 17:19

АрмИнфо. В правящей в Армении фракции <Гражданский договор> продолжаются обсуждения по кандидатуре Защитника прав человека. Об этом 2 февраля журналистам заявила депутат Национального Собрания РА от фракции <ГД> Арусяк Джулакян. Она отметила, что на данный момент нет решения по кандидатуре Омбудсмена.

На вопрос о муссируемых слухах о выдвижении самой Джулакян на эту должность, депутат заметила, что впервые об этом слышит. Она заметила, что обсуждаются различные кандидатуры, но окончательного решения пока нет. <Предлагаю не торопиться, как только решение будет принято, информация о нем будет должным образом распространена>, - сказала депутат НС.

Напомним, что Омбудсмен Кристине Григорян 23 января представила в парламент страны заявление об отставке с поста Защитника прав человека в связи со сменой места работы, не уточнив о какой именно работе идет речь. По сообщениям армянских СМИ, Григорян будет назначена директором создаваемой Службы внешней разведки РА.