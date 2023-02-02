Четверг, 2 Февраля 2023 17:16

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении выявила недостачи на центральном инженерном складе Управления инженерных войск ВС РА.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, проверки были проведены в период со 2 ноября 2022 г. по 12 января 2023 г.

В частности, была проведена внеочередная инвентаризации; проверена законность и обоснованность процессов приема, учета и распределения материальных средств; проверено соответствие качественных показателей материальных ресурсов, поставляемых для нужд ВС РА, требованиям, определенным техническим заданием договоров закупки.

"В результате проведенных комплексных проверок была зафиксирована недостача в размере 93 млн 723 тыс. 544 драмов и излишки в размере 4 млн 355 тысяч 725 драмов, а также выявлены материальные ресурсы не соответствующие требованиям, определенным техническими условиями договоров на общую сумму 198 млн 590 тысяч 916 драмов, включая запасные части инженерного оборудования", - отметили в Генпрокуратуре, добавив, что по выявленным фактам возбуждено пять уголовных дел.