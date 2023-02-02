Четверг, 2 Февраля 2023 12:48

АрмИнфо. Посол Армении в Польше Самвел Мкртчян в ходе встречи с заместителем исполнительного директора Ассоциации польского национального комитета ЮНИСЕФ Ренатой Бем коснулся ситуации, созданной незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора.

Как сообщает пресс-служба посольства РА, дипломат также обратил внимание на проводимую Азербайджаном политику этнической чистки армянского населения Нагорного Карабаха.

Он подчеркнул необходимость обеспечения жизненно важных прав детей в сложившейся ситуации, коснувшись также случая запугивания азербайджанскими фейковыми экоактивистами детей, направляющихся из Армении в Арцах, что является грубым нарушением прав детей.

Самвел Мкртчян подчеркнул необходимость постоянных активных действий и адресных заявлений со стороны структур, занимающихся защитой прав человека, на аналогичные нарушения международного права в области прав человека и гуманитарного права.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 53 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.