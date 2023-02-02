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АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Луиса Л. Боно старшим советником по переговорам на Кавказе.
Как сообщает пресс-служба Госдепа США, в этом качестве Боно будет работать с региональными лидерами "над продвижением мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и решением проблемы продолжающейся оккупации Россией суверенной территории Грузии".
"Боно обладает богатым многосторонним и двусторонним опытом. Боно работал исполняющим обязанности представителя при Международном агентстве по атомной энергии и в отделениях ООН в Вене, а также временно исполняя обязанности поверенного в делах при Святом Престоле.
Он также занимал пост директора регионального отделения в Басре, входил в Совет национальной безопасности и был советником заместителя Госсекретаря по экономическим и деловым вопросам. Был инструктором в Вест-Пойнте и военном колледже армии США", - отмечается в сообщении Госдепа.
В Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в заключении всеобъемлющего мирного соглашения, включая долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
"Боно будет взаимодействовать на двусторонней основе с партнерамиединомышленниками, включая Европейский союз, и с международными организациями, такими как ОБСЕ, для содействия прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном.
Его назначение также подтверждает важность, которую Соединенные Штаты придают суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также роли Женевских международных дискуссий по Грузии", - говорится в сообщении Госдепа.
Напомним, что в начале января Филип Рикер покинул должность старшего советника по переговорам на Кавказе, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
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