Четверг, 2 Февраля 2023 10:48

АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Луиса Л. Боно старшим советником по переговорам на Кавказе.

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, в этом качестве Боно будет работать с региональными лидерами "над продвижением мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и решением проблемы продолжающейся оккупации Россией суверенной территории Грузии".

"Боно обладает богатым многосторонним и двусторонним опытом. Боно работал исполняющим обязанности представителя при Международном агентстве по атомной энергии и в отделениях ООН в Вене, а также временно исполняя обязанности поверенного в делах при Святом Престоле.

Он также занимал пост директора регионального отделения в Басре, входил в Совет национальной безопасности и был советником заместителя Госсекретаря по экономическим и деловым вопросам. Был инструктором в Вест-Пойнте и военном колледже армии США", - отмечается в сообщении Госдепа.

В Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в заключении всеобъемлющего мирного соглашения, включая долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Боно будет взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами­единомышленниками, включая Европейский союз, и с международными организациями, такими как ОБСЕ, для содействия прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном.

Его назначение также подтверждает важность, которую Соединенные Штаты придают суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также роли Женевских международных дискуссий по Грузии", - говорится в сообщении Госдепа.

Напомним, что в начале января Филип Рикер покинул должность старшего советника по переговорам на Кавказе, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ.